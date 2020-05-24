"اجري يا شيخ".. محاولة فاشلة لإقامة صلاة العيد في مصر (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يرتدي ملابس شيوخ الأزهر في مصر وهو يجري هربا من ملاحقة الشرطة، بعد وصولها إلى مكان إقامة صلاة عيد الفطر.

وأفادت مواقع محلية مصرية أن الحادث وقع في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

من جانبها، ردت وزارة الأوقاف على الفيديو المتداول، وقالت إن طالبا في المرحلة الثانوية حاول إقامة صلاة العيد في مدينة نبروه، وأن الوزارة لا علاقة لها بتلك الواقعة، وأكد طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية في تصريحات لموقع اليوم السابع، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يجري ليس إماما ولا خطيبا.

وكانت وزارة الأوقاف قررت إغلاق كافة المساجد في البلاد منذ مارس/ آذار الماضي، ومنع إقامة الصلوات فيها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقبل نهاية شهر رمضان، أعلنت الوزارة استمرار غلق المساجد، مع إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، على ألا يتعدى عدد المصلين عشرين فقط من العاملين بالأوقاف، مع عدم فتح المسجد أمام الجمهور، على أن يقتصر دور المساجد الأخرى على تشغيل تكبيرات العيد. كما بثت صلاة العيد من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورغم قرار الوزارة، إلا أن مواطنين تحدوا قرار عدم إقامة صلاة العيد، وأدوا الصلاة جماعة في الشارع في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وسجلت مصر أمس السبت 727 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة. وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 16 ألفا، و513، توفي منها 735، وتعافى 4 آلاف و628.

وفي 14 من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بكورونا في البلاد.