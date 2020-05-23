مصر تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل أكثر من 3 أشهر.

وقالت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، "تم تسجيل 28 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 735 نسمة".

وأضافت: "تم أيضا تسجيل 727 إصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة".

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 16 ألفا، و513، توفي منها 735، وتعافى 4 آلاف و628.

وفي 14 من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بكورونا في البلاد.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، 5 ملايين و373 ألفا، توفي منهم ما يزيد 342 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و225 ألفا، وفق موقع "worldometer".