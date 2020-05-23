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سياسة|ليبيا

ليبيا.. قوات الوفاق تعلن السيطرة على معسكري حمزة واليرموك جنوبي طرابلس (فيديو)

عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا
عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا
23/5/2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية اقتحام معسكر حمزة في محور المشروع، فيما تواصل قواته مطاردة فلول قوات خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس، كما أعلنت بسط سيطرتها على معسكر اليرموك.

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو "قواتنا البطلة تقتحم معسكر حمزة وتُطارد فلول حفتر الإرهابية جنوبي طرابلس".

وأوضح أنه "إلى جانب التقدم الميداني تواصل سرايا الهندسة العسكرية التعامل مع ألغام زرعتها المليشيات المهزومة قبل فرارها".

من جانبه، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية، مصطفى المجعي، للأناضول، إن قوات الوفاق أحكمت سيطرتها على معسكر "اليرموك" جنوبي طرابلس.

وأوضح المجعي أن "معسكر اليرموك من أكبر المقار الأمنية العسكرية جنوبي طرابلس، وستبدأ سرية الهندسة العسكرية، التابعة لغرفة العمليات، بعملية مسح شامل للمعسكر لإزالة أية الغام أو مخلفات قد تكون مليشيات حفتر زرعتها قبل فرارها".

ويأتي التصريح عقب أقل من ساعة على إعلان الجيش تقدم قواته في محور المشروع واقتحامها مواقع مهمة كانت تحتلها قوات حفتر جنوبي طرابلس.

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

المصدر : الأناضول
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