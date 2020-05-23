ليبيا.. العثور على جثة مرتزق تابع لشركة فاغنر الروسية جنوبي طرابلس (فيديو)

عثرت قوة تابعة للداخلية الليبية، الجمعة، على جثة مرتزق من شركة "فاغنر" الأمنية الروسية، بعد تحرير منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

ونشرت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة، مقطع فيديو يظهر جثة مرتزق قالت إن "قوة الردع الخاصة" عثرت عليها، بعد تحرير منطقة صلاح الدين بالعاصمة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

والثلاثاء، دعت واشنطن "وقف النقل المستمر للمعدات العسكرية الأجنبية والأفراد إلى ليبيا"، وسحب مرتزقة "فاغنر" الروسية التي تقاتل بصفوف قوات حفتر.

من جانبه، أعرب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، السبت، عن قلقه من وجود مرتزقة "فاغنر" بصفوف قوات حفتر، مشددا على أنه "يعتبر الحكومة الليبية، الحكومة الشرعية، ولا يتعامل مع غيرها".

وتعود ملكية الشركة الأمنية الروسية الأشهر إلى رجل الأعمال "يفغيني بريغوجين"، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الخارجية الليبية تتابع الملف

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الليبية أنها تعمل مع الجهات الأمنية والعدلية المختصة؛ لمتابعة موضوع جثة أحد المقاتلين الأجانب التي تم العثور عليها.

وأضافت الخارجية "عند انتهاء التحقيقات الرسمية المتبعة سنعد ملفا بخصوص الجثة لإحالته إلى مجلس الأمن كدليل إضافي بوجود مرتزقة كانوا يقاتلون مع مليشيات حفتر في محور صلاح الدين جنوب طرابلس".

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.