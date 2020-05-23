البث الحي
سياسة

ليبيا.. العثور على جثة مرتزق تابع لشركة فاغنر الروسية جنوبي طرابلس (فيديو)

سلاح المرتزق التابع لشركة فاغنر الروسية وجانب من متعلقاته
سلاح المرتزق التابع لشركة فاغنر الروسية وجانب من متعلقاته
23/5/2020

عثرت قوة تابعة للداخلية الليبية، الجمعة، على جثة مرتزق من شركة "فاغنر" الأمنية الروسية، بعد تحرير منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

ونشرت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة، مقطع فيديو يظهر جثة مرتزق قالت إن "قوة الردع الخاصة" عثرت عليها، بعد تحرير منطقة صلاح الدين بالعاصمة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

والثلاثاء، دعت واشنطن "وقف النقل المستمر للمعدات العسكرية الأجنبية والأفراد إلى ليبيا"، وسحب مرتزقة "فاغنر" الروسية التي تقاتل بصفوف قوات حفتر.

من جانبه، أعرب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، السبت، عن قلقه من وجود مرتزقة "فاغنر" بصفوف قوات حفتر، مشددا على أنه "يعتبر الحكومة الليبية، الحكومة الشرعية، ولا يتعامل مع غيرها".

وتعود ملكية الشركة الأمنية الروسية الأشهر إلى رجل الأعمال "يفغيني بريغوجين"، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الخارجية الليبية تتابع الملف

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الليبية أنها تعمل مع الجهات الأمنية والعدلية المختصة؛ لمتابعة موضوع جثة أحد المقاتلين الأجانب التي تم العثور عليها.

وأضافت الخارجية "عند انتهاء التحقيقات الرسمية المتبعة سنعد ملفا بخصوص الجثة لإحالته إلى مجلس الأمن كدليل إضافي بوجود مرتزقة كانوا يقاتلون مع مليشيات حفتر في محور صلاح الدين جنوب طرابلس".

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)