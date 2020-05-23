لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 23 من مايو/أيار)

حتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، 5 ملايين و386 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 343 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و235 ألفا، وفق موقع "worldometer".
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم 23 من مايو/أيار 2020.
ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، السبت، إلى 97 ألفا و696، إثر تسجيل 1307 حالات.
وأظهر موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس، ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مليون و647 ألفا و212، بعد تسجيل 24 ألفا و870 حالة.
وتجاوز عدد المتعافين 404 آلاف، في حين بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس أكثر من 14 مليونا.
أعلنت بريطانيا، السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 36 ألفا و675، إثر تسجيل 282 حالة.
وذكر وزير النقل جرانت شابس، في مؤتمر صحفي، أن بلاده سجلت ألفين و959 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 257 ألفا و154.
وأشار شابس، إلى إجراء 116 ألفا و585 فحصا للكشف عن كورونا، ليبلغ العدد الكلي 3 ملايين و348.
أعلنت تركيا ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 117 ألفا و602، إثر تماثل ألف و491 مريضا للشفاء.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 155 ألفا و686، إثر تشخيص ألف و186 حالة.
وأشارت أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و308، إثر تسجيل 32 حالة.
وفي السياق، لفت وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر حسابه على تويتر، إلى "استمرار تراجع عدد مرضى الحالات الحرجة المحتاجين لدعم طبي، وأن الإصابات في المستوى المتوقع وفق عدد الاختبارات".
وأشارت البيانات، إلى إجراء 40 ألفا و178 اختبارا لكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و807 آلاف و673.
وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 775، والموصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي 388.
ارتفع عدد الوفيات بكورونا في إسبانيا إلى 28 ألفاً و678 بعد تسجيل 48 وفاة جديدة.
وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسبانية السبت، ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 235 ألفاً و290 بعد تسجيل 361 حالة جديدة.
أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 28 ألفا و332، إثر تسجيل 43 حالة جديدة.
وأشارت هيئة الصحة العامة، في بيان، إلى تسجيل 240 إصابة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 219 ألفا و322.
وأوضحت أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بلغ 17 ألفا و178، بينهم 1665 في العناية المركزة.
وأضافت الهيئة أن عدد المتعافين من الفيروس وصل 64 ألفا و547 ، بعد شفاء 361 مريضا في الـ24 ساعة الأخيرة.
أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل أكثر من 3 أشهر.
وقالت الوزارة، في بيان منها مساء اليوم، "تم تسجيل 28 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 735".
وأضافت: "تم أيضا تسجيل 727 إصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة".
وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 16 ألفا، و513، توفي منها 735، وتعافى 4 آلاف و628.
أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تسجيل 6 وفيات بكورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ اكتشاف أول إصابة به في البلاد، 10 أبريل/نيسان الماضي.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية، إنه رصدت 4 وفيات لأشخاص أصيبوا بكورونا في وقت سابق بمحافظتي حضرموت (شرق) وتعز (جنوب غرب).
وأضافت أنه رصد أيضا حالتي وفاة في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.
كما أعلنت اللجنة الحكومية رصد 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة.
وأفادت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد إصابات كورونا إلى 212، بينها 39 وفاة و6 حالات تعافي.
ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت رصد 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكم عن العدد الحقيقي للحالات.
سجلت المكسيك، السبت، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا، بواقع 479 حالة، وقالت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 6 آلاف و989، وعدد الإصابات ارتفع إلى 62 ألفا و527، إثر تشخيص ألفين و960 إصابة جديدة.
ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في مخيمات لاجئي الروهينغيا بمدينة كوكس بازار البنغالية إلى 21 مصابا، إثر تسجيل 8 إصابات جديدة.
أعلنت السلطات الروسية، السبت، تسجيل 9 آلاف و434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 335 ألفا و882.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن السلطات الصحية أن حصيلة الوفيات ارتفعت أيضا إلى 3 آلاف و388، بعد تسجيل 139 حالة وفاة في يوم واحد.
وبحسب القناة، فإن عدد الإصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة يتجاوز الرقم السابق، مع رصد تراجع في حصيلة الوفيات اليومية بعد قفزة قياسية أمس الجمعة.
وتتصدر موسكو قائمة الأقاليم الأكثر تضررا بالفيروس بـ161 ألفا و397 إصابة، بما فيها 1934 حالة وفاة.
ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البرازيل إلى 21 ألفًا و116 حتى صباح السبت، وبحسب موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس، فإن الوفيات بسبب كورونا بلغت في الساعات الأولى من السبت 68 حالة.
وارتفع إجمالي الإصابات إلى 332 ألفًا و382 بعد تسجيل 1492 حالة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة في بيان تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين حاجز الـ10 آلاف حالة، بينما وبلغت الوفيات إلى 433.
وأوضح البيان أنه تم خلال الـ24 ساعة المنقضية تسجيل 718 إصابة في أعلى نسبة يومية، رفعت الإجمالي إلى 10 آلاف و649 حالة، وارتفعت الوفيات إلى 433 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.
بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الكولومبية سجلت البلاد 30 وفاة خلال الـ24 ساعة المنقضية، رفعت الإجمالي إلى 682، فيما ارتفعت الإصابات لـ19 ألفًا و131 بعد تسجيل 801 إصابة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الـ30 وفاة تعتبر هي النسبة الأعلى في عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بالبلاد، موضحًا أن عدد المتعافين بلغ 4575 متعافٍ
ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في بنما أن البلاد سجلت 4 وفيات خلال 24 ساعة رفعت الإجمالي إلى 295، أما الإصابات فارتفعت إلى 10 آلاف و267 بعد تسجيل 151 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و245 شخصا.