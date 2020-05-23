لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 23 من مايو/أيار)

حتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، 5 ملايين و386 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 343 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و235 ألفا، وفق موقع "worldometer".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم 23 من مايو/أيار 2020.

دول عربية

قالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 15 وفاة، وألفين و442 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ألفين و233 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى سبعين ألفا و161 حالة، بينها 379 وفاة، و41 ألفا و236 حالة تعاف.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان منها، تسجيل 10 وفيات و900 إصابة بالفيروس، و232 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 20 ألفا و464، بينها 148 وفاة، و5 آلاف و747 حالة تعاف.

في قطر، أفادت وزارة الصحة، في بيان منها ، بتسجيل حالتي وفاة، وألف و732 إصابة بالفيروس، و640 حالة شفاء، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 42 ألفا و213 حالة، بينها 21وفاة، و8 آلاف و513 حالة تعاف.

في سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، تسجيل 463 إصابة بكورونا، وتعافي 27 مريضا. وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 7 آلاف و257، بينها 34 وفاة، وألف و848 حالة شفاء.

في الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 3 وفيات و812 إصابة، إضافة إلى شفاء 697 مريضا، وأوضحت الوزارة، في بيان منها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28 ألفا و704، بينها 244 وفاة، و14 ألفا و495 حالة تعافٍ.

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها على "تويتر"، تسجيل 28 إصابة بالفيروس، وشفاء 3 مصابين، ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و802، بينها 13 وفاة، و4 آلاف و465 حالات تعاف.

في الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 10 وفيات، و195 إصابة، و170 حالة تعافٍ، وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات بلغ 8 آلاف و13، بينها 572 وفاة، و4 آلاف و424 متعافيا.

في العراق أفادت وزارة الصحة بأنها سجلت 5 وفيات، و308 إصابات، و53 حالة تعافٍ، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و272، منها 152 وفاة، وألفان و585 حالة شفاء.

في الأردن، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 4 إصابات جديدة و9 حالات شفاء، دون وفيات، وأضاف البيان أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 704 حالات، بينها 9 وفيات، و441 حالة تعاف.

في ليبيا قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، إنه جرى تسجيل 3 إصابات جديدة وحالة شفاء واحدة، دون وفيات، وأضاف في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 72 منها 3 وفيات، و38 حالة شفاء.

في المغرب، قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة إنه تم تسجيل وفاة و74 إصابة جديدة، إضافة إلى تعافي 261، وأضاف اليوبي في تصريح صحفي أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و406؛ بينها 198 وفاة، و4 آلاف 638 حالة تعاف.

أعلنت تونس، فجر السبت، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مؤكدة ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 903 حالة.

في فلسطين المحتلة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا، وحسب الوزارة بلغ عدد المصابين بالفيروس في القطاع 54 شخصا، تعافى منهم 16. بينما بلغ عدد الإصابات في الضفة الغربية والقدس 548 بينها 4 وفيات.

الولايات المتحدة

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، السبت، إلى 97 ألفا و696، إثر تسجيل 1307 حالات.

وأظهر موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس، ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مليون و647 ألفا و212، بعد تسجيل 24 ألفا و870 حالة.

وتجاوز عدد المتعافين 404 آلاف، في حين بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس أكثر من 14 مليونا.

بريطانيا

أعلنت بريطانيا، السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 36 ألفا و675، إثر تسجيل 282 حالة.

وذكر وزير النقل جرانت شابس، في مؤتمر صحفي، أن بلاده سجلت ألفين و959 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 257 ألفا و154.

وأشار شابس، إلى إجراء 116 ألفا و585 فحصا للكشف عن كورونا، ليبلغ العدد الكلي 3 ملايين و348.

غيتي

تركيا

أعلنت تركيا ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 117 ألفا و602، إثر تماثل ألف و491 مريضا للشفاء.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 155 ألفا و686، إثر تشخيص ألف و186 حالة.

وأشارت أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و308، إثر تسجيل 32 حالة.

وفي السياق، لفت وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر حسابه على تويتر، إلى "استمرار تراجع عدد مرضى الحالات الحرجة المحتاجين لدعم طبي، وأن الإصابات في المستوى المتوقع وفق عدد الاختبارات".

وأشارت البيانات، إلى إجراء 40 ألفا و178 اختبارا لكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و807 آلاف و673.

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 775، والموصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي 388.

إسبانيا

ارتفع عدد الوفيات بكورونا في إسبانيا إلى 28 ألفاً و678 بعد تسجيل 48 وفاة جديدة.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسبانية السبت، ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 235 ألفاً و290 بعد تسجيل 361 حالة جديدة.

غيتي

فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 28 ألفا و332، إثر تسجيل 43 حالة جديدة.

وأشارت هيئة الصحة العامة، في بيان، إلى تسجيل 240 إصابة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 219 ألفا و322.

وأوضحت أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بلغ 17 ألفا و178، بينهم 1665 في العناية المركزة.

وأضافت الهيئة أن عدد المتعافين من الفيروس وصل 64 ألفا و547 ، بعد شفاء 361 مريضا في الـ24 ساعة الأخيرة.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل أكثر من 3 أشهر.

وقالت الوزارة، في بيان منها مساء اليوم، "تم تسجيل 28 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 735".

وأضافت: "تم أيضا تسجيل 727 إصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة".

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 16 ألفا، و513، توفي منها 735، وتعافى 4 آلاف و628.

اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تسجيل 6 وفيات بكورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ اكتشاف أول إصابة به في البلاد، 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية، إنه رصدت 4 وفيات لأشخاص أصيبوا بكورونا في وقت سابق بمحافظتي حضرموت (شرق) وتعز (جنوب غرب).

وأضافت أنه رصد أيضا حالتي وفاة في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

كما أعلنت اللجنة الحكومية رصد 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة.

وأفادت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد إصابات كورونا إلى 212، بينها 39 وفاة و6 حالات تعافي.

ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت رصد 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكم عن العدد الحقيقي للحالات.

المكسيك

سجلت المكسيك، السبت، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا، بواقع 479 حالة، وقالت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 6 آلاف و989، وعدد الإصابات ارتفع إلى 62 ألفا و527، إثر تشخيص ألفين و960 إصابة جديدة.

بنغلاديش

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في مخيمات لاجئي الروهينغيا بمدينة كوكس بازار البنغالية إلى 21 مصابا، إثر تسجيل 8 إصابات جديدة.

روسيا

أعلنت السلطات الروسية، السبت، تسجيل 9 آلاف و434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 335 ألفا و882.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن السلطات الصحية أن حصيلة الوفيات ارتفعت أيضا إلى 3 آلاف و388، بعد تسجيل 139 حالة وفاة في يوم واحد.

وبحسب القناة، فإن عدد الإصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة يتجاوز الرقم السابق، مع رصد تراجع في حصيلة الوفيات اليومية بعد قفزة قياسية أمس الجمعة.

وتتصدر موسكو قائمة الأقاليم الأكثر تضررا بالفيروس بـ161 ألفا و397 إصابة، بما فيها 1934 حالة وفاة.

البرازيل

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البرازيل إلى 21 ألفًا و116 حتى صباح السبت، وبحسب موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس، فإن الوفيات بسبب كورونا بلغت في الساعات الأولى من السبت 68 حالة.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 332 ألفًا و382 بعد تسجيل 1492 حالة جديدة.

الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة في بيان تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين حاجز الـ10 آلاف حالة، بينما وبلغت الوفيات إلى 433.

وأوضح البيان أنه تم خلال الـ24 ساعة المنقضية تسجيل 718 إصابة في أعلى نسبة يومية، رفعت الإجمالي إلى 10 آلاف و649 حالة، وارتفعت الوفيات إلى 433 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

كولومبيا

بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الكولومبية سجلت البلاد 30 وفاة خلال الـ24 ساعة المنقضية، رفعت الإجمالي إلى 682، فيما ارتفعت الإصابات لـ19 ألفًا و131 بعد تسجيل 801 إصابة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الـ30 وفاة تعتبر هي النسبة الأعلى في عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بالبلاد، موضحًا أن عدد المتعافين بلغ 4575 متعافٍ

بنما

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في بنما أن البلاد سجلت 4 وفيات خلال 24 ساعة رفعت الإجمالي إلى 295، أما الإصابات فارتفعت إلى 10 آلاف و267 بعد تسجيل 151 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و245 شخصا.