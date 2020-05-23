لاشتباه في إصابته بكورونا.. طرد مسن من مستشفى مصري وإلقائه في الشارع (فيديو)

تداول نشطاء فيديو يظهر رفض مستشفى أسوان الجامعي في مصر استقبال مسن مشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

ويظهر الفيديو أفراد الأمن وهم ينقلون المسن على كرسي متحرك، ويضعوه على الأرض، بعدها تم تركه في الشارع دون تقديم الرعاية الطبية، بينما يظهر عدد من الشباب يحاولون إثناء رجال الأمن عن طرد المسن رغم حالة الإعياء التي تظهر عليه لكن دون استجابة.

وبحسب مواقع التواصل فقد فارق المريض الحياة وهو ملقى على الأرض خارج أسوار المستشفى.

مسن ملقى أمام مستشفى #أسوان العام بعد رفضه استقباله للاشتباه في إصابته بفيروس #كورونا pic.twitter.com/EYHtQBC0aj — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 23, 2020

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية منذ بدء التفشي و11 حالة وفاة.