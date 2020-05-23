كورونا يحرم صعايدة مصر من زيارة قبور موتاهم في العيد

أعلن مسؤولون بمحافظات صعيد مصر، حظر زيارة الجبانات في صبيحة يوم عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الإجراءات الجارية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر المسؤولون غلق المقابر لمنع تزاحم آلاف المواطنين لزيارة قبور موتاهم في قرى ومدن صعيد مصر، في عيد الفطر.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يمنع فيها المصريون من قضاء الساعات الأولى من أول أيام العيد عند مقابر موتاهم، وهي الظاهرة التي استمرت طوال آلاف السنين.

وبحسب الدكتور محمد يحيى عويضة، المدير العام لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا، فإن طقوس زيارة الموتى في الأعياد، هي ظاهرة توارثها المصريون من أجدادهم القدماء، واستمرت حتى اليوم.

وأضاف عويضة، أن أعياد الموتى كانت تحظى بمشاركة واسعة في مصر القديمة، التي عرفت زيارة قبور الموتى قبيل آلاف السنين.

واعتاد المصريون على زيارة مقابر موتاهم في اليوم الأول من عيدي الفطر والأضحى، وفى مختلف المناسبات الدينية الكبرى، مثل ذكرى الإسراء والمعراج، وذكرى المولد النبوي الشريف، وغيرهما من المناسبات الإسلامية.

وتتوجه بعض العائلات في قرى صعيد مصر مع ظهور أول ضوء في صبيحة أول أيام العيد، إلى المقابر، حاملة معها المخبوزات المختلفة التي توزع على الفقراء والزوار كصدقة على أرواح موتاهم.