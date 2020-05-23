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سياسة

عقوبات أمريكية على تسعة كيانات صينية لانتهاكها حقوق الأويغور

مسلمون من الأويغور في الصين
مسلمون من الأويغور في الصين
22/5/2020

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض عقوبات تجارية على تسعة كيانات صينية معتبرة أنها متواطئة في انتهاكات لحقوق الإنسان لأقلية الأويغور.

وقال بيان للوزارة إنه تم إدراج معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية وثماني شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ومقتضى هذا "ستحرم من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية".

وأضاف البيان أن "هذه الكيانات التسعة متواطئة في انتهاكات للحقوق الانسانية وتجاوزات ارتكبت خلال حملة القمع والاعتقال التعسفي الجماعي والاشغال الشاقة والمراقبة بواسطة تكنولوجيا متطورة بحق الأيغور والكازاخيين وأفراد آخرين في أقليات مسلمة في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي".

وذكر البيان بأن الولايات المتحدة سبق أن أدرجت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على هذه اللائحة بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات استهدفت أقلية الأيغور المسلمة.

وتتهم واشنطن على غرار العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، الصين باحتجاز أكثر من مليون من أقلية الأيغور المسلمة في معسكرات احتجاز في شمال غرب البلاد.

لكن بكين تنفي، وتقول إن المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني" لمساعدة السكان في ايجاد وظائف والنأي بهم من التطرف والإرهاب.

المصدر : الفرنسية
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