ريمديسيفير يثبت فاعلية في علاج كورونا وكوبا تروج عقارين خفضا الوفيات

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إعلان مسؤول علمي أمريكي رفيع المستوى بأن دواء "ريمديسيفير" التجريبي يسرع شفاء مرضى فيروس كورونا نشرت النتائج التفصيلية للدراسة مجلة طبية هامة.

ونشرت مجلة (نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين) الجمعة مقالا يفصل النتائج التي تشير إلى تجربة سريرية على مرضى أظهرت بيانات أولية لها أن ريمديسيفير له أثر واضح وهام وإيجابي في تسريع التعافي.

كان مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الذي أشرف على التجربة السريرية على ألف مريض في عشرة بلدان، أعلن في أبريل/نيسان، أن بيانات أولية تظهر أن "ريمديسيفير له أثر واضح وهام وإيجابي في تسريع التعافي".

وبعد التأكد من لجنة قراءة، نشرت المجلة العلمية مقالا يفصل النتائج التي تؤكد الإعلان الصادر في البيت الأبيض والذي بعث الأمل في العالم في ظل غياب أي علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الدراسة أن دواء "ريمديسيفير" ساهم عبر حقنه يوميا في الأوردة على مدى 10 أيام في تسريع شفاء مرضى الوباء الذين يتلقون العلاج في المستشفى، بالمقارنة مع دواء وهمي.

وقد بلغ معدل الأيام المطلوبة للشفاء 11 يوما للمرضى الذين حُقنوا بالـ"ريمديسيفير" في مقابل 15 للآخرين، واعتُبر المريض متعافيا في حال بات في الإمكان إعادته للمنزل.

وكان الأثر أكبر لدى المرضى الذين أدخلوا المستشفى من دون الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي، وخلص معدو الدراسة إلى أنه من المستحسن البدء بالعلاج بالعقار قبل تقدم المرض ويصبح لزاما استخدام جهاز تنفس.

وكانت لهذا المضاد للفيروسات الذي طُوّر سابقا لمكافحة فيروس إيبولا من دون نتائج إيجابية، آثارا جانبية أقل من الدواء الوهمي.

In this double-blind RCT in 1063 adults hospitalized with #COVID19, a 10-day course of intravenous remidesivir was superior to placebo in shortening the time to recovery. The estimates of mortality at 14 days were 7.1% in the remdesivir group and 11.9% in the placebo group.

— NEJM (@NEJM) May 22, 2020