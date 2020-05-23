دراسة تحذر من ضرر يصيب الحوامل بسبب كورونا

قال باحثون إن دلائل أظهرت تضرر مشيمات 16 امرأة حاملا أصبن بفيروس كورونا خلال اختبارات عادية في مستشفى بشيكاغو ما يشير إلى أن النساء المصابات ربما يحتجن لمتابعة دقيقة خلال الحمل.

ووضعت 15 امرأة منهن أطفالا أصحاء في حين أجهضت واحدة. وأثبتت الاختبارات عدم إصابة أي من الأطفال الأحياء بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ووجدت الدراسة التي نشرتها دورية علم الأمراض السريري الأمريكية أن 12 من هؤلاء النساء أو 80% منهن كن مصابات بنوع من الإصابة التي يمكن أن تعرقل تدفق الدم من الأم إلى الجنين يسمى سوء تدفق الأوعية الدموية. وكانت 6 منهن أو 40% مصابات بجلطات دموية في المشيمة.

وأظهرت مجموعة مقارنة تاريخية وجود سوء تدفق الأوعية الدموية لدى 55% من المريضات وجلطات دموية في المشيمة في 9% من الحالات.

وضم البحث نساء وضعن مواليد في مستشفى نورث وسترن برنتيس للنساء فيما بين 15 مارس/ آذار والخامس من مايو/ أيار.

وقال الطبيب جيفري غولدشتين أخصائي علم الأمراض بالمستشفى ومعد الدراسة: ” هذه النتائج تدعم احتمال أن هناك شيئا ما في فيروس كورونا يكون جلطات وذلك يحدث في المشيمة“.

احتمال وفاة الجنين

وأضاف أن المشكلات الخاصة بتدفق الدم من المشيمة قد يؤدي إلى عرقلة نمو الجنين وانخفاض مستويات السائل المحيط به بل وإلى وفاة الجنين.

وتوجد تقارير عن حدوث جلطات دموية في المرضي البالغين المصابين بكوفيد-19 تؤدي إلى جلطات دماغية.

ولكن في هذه الدراسة لم يكن على ما يبدو أي من الأطفال الأحياء الـ 15 يعاني من أي مشكلات صحية.

وقال غولدشتين إن من المنطقي مواصلة متابعة الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس كورونا لتحديد ما إذا كانوا يواجهون أي مشكلات.