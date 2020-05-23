ترمب يهنئ المسلمين بعيد الفطر.. ماذا قال؟

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المسلمين بحلول عيد الفطر، في وقت رفضت إدارته الاحتفال بهذا العيد، لتخالف تقليدا سنويا دأبت عليه معظم الإدارات خلال العقدين الماضيين.

وقال ترمب، في رسالة وجهها لجميع المسلمين: "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة والقوة والشفاء في الصلاة والعبادة"، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس الأمريكي، السبت.

وأضاف: "أتقدم أنا، والسيدة الأولى ميلانيا ترمب بأحر التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم، بحلول عيد الفطر بعد قضائهم شهرًا من الصوم والصلاة والتأمل".

وبينما عبر ترمب عن "تحياته الحارة" للمسلمين بمناسبة عيد الفطر، رفضت إدارة ترمب الاحتفال بعيد الفطر؛ لتخالف تقليدًا حرصت عليه الإدارات الأمريكية لسنوات.

وأضاف الرئيس الأمريكي "مع المسلمين في سائر أنحاء العالم تجدد الولايات المتحدة التزامها باحترام هذه القيم".

وقد دأب ترمب على تبني خطاب معادٍ للإسلام، منذ توليه منصبه، ولم يُقم إفطارًا رمضانيًا في البيت الأبيض خلال السنة الأولى من فترته الرئاسية، فيما أقام مأدبة إفطار خلال العامين التاليين.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون قد بدأ في عام 1996، تقليد استضافة حفل استقبال لمناسبة عيد الفطر، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، قد أوقف تقليد الاحتفال بعيد الفطر في البيت الأبيض، بعدما قدمت إدارة الشؤون الدينية والدولية في وزارته طلبًا في يونيو/حزيران 2017 لتنظيم حفل لمناسبة عيد الفطر.

وأشار ترمب إلى أزمة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) قائلًا: "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، قاتلنا فيروس كورونا بالاعتماد على إيماننا وعائلتنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة".

وأردف "نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى السلام المطمئن، والارتقاء بالحب، والصحبة المشجعة التي يجلبها الدين إلى حياتنا"، واختتم رسالته قائلا: "أفضل تمنياتنا بعيد الفطر.. مبارك وسعيد"

ويبدأ عيد الفطر في 18 دولة عربية، الأحد، وسط إجراءات مشددة في كثير من الدول، في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب 5 ملايين و375 ألفًا و118 شخصًا حول العالم، وحصد أرواح 342 ألفًا و727 مصابًا، بينما تعافى مليونان و225 ألفًا و949 شخصًا، حتى اللحظة.

وفي الولايات المتحدة، أصيب مليون و657 ألفًا و831 شخصًا، قضت منها جراء الإصابة 98 ألفًا و337 حالة، في حين تعافى 439 ألفًا و83 مصابًا، حتى الآن.

وخلافا لأغلبية دول العالم الإسلامي، أعلنت دول مثل موريتانيا والصومال ومالي والنيجر، ثبوت رؤية هلال شوال مساء الجمعة؛ لتعلن أن السبت هو أول أيام عيد الفطر.

وفي السياق، احتفلت دول أفريقية شملت الصومال وموريتانيا ومالي وساحل العاج والنيجر، السبت، بعيد الفطر المبارك، في حين أعلنت 18 دولة عربية أن أول أيام عيد الفطر المبارك يبدأ غدًا الأحد، بينما تحتفل الهند وبنغلاديش بأول أيام العيد، الإثنين.

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