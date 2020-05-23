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سياسة|السعودية

تركي آل الشيخ يحطم تلفازا بعد خسارته في البلاي ستيشن.. ومغردون: عقليات صغيرة (فيديو)

23/5/2020

نشر مقطع فيديو لرئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وهو يحطم شاشة تلفاز، بعد تلقي شباكه هدفا في مباراة لـ"البلاي ستيشن".

وأظهر المقطع تركي آل الشيخ وهو يقول "اليد خربانة" بينما بدا سعود السويلم، الرئيس السابق لنادي النصر، الذي كان يلعب معه، وهو يضحك.

كما نشر تركي آل الشيخ المقطع بنفسه على حسابه بموقع تويتر.

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وعلق مغردون على هذه اللقطات، وقال الإعلامي ياسر أبو هلالة" في زمن كورونا وفي آخر أيام رمضان يقدم سعود آل الشيخ المستشار الأقرب لـMBS وقائد فيلق الترفيه مع صديقه رجل الأعمال سعود السويلم نموذجا في التباعد الاجتماعي والسلوك الحضاري في تحطيم الشاشة.. مع الترويج لأعمال الخير لهما ! يرابطان في الحد الجنوبي"!
وقال حساب باسم أحمدي جاسم" خذ هذا يعتبر مستشار ويخطط لبلد".

أمّا حساب (التفريط) فقد كتب "تركي آل الشيخ يخالف القوانين ويخرق الحظر ويستضيف شخصا إلى مقر إقامته".
وأضاف "أبو ناصر يضرب التلفزيون ويصور ذلك ببث مباشر، ماذا لو كان مواطنا عاديا فعل ذلك؟ لماذا يعاقب من يأتي بحلاق في غير أوقات الحظر ولا يعاقب تركي مع أنه جاء بشخص في وقت الحظر؟ هل العقوبة للمواطنين الضعفاء فقط"؟

https://twitter.com/TAFRIT_KSA/status/1264010079130406912?ref_src=twsrc%5Etfw

وكتب حساب باسم جاسم "وأما بنعمة ربك فحدث.. صدق الله العظيم، الشعب طفشان وضريبة مضافة والطائش يستعرض بعضلاته في  Play station حد يقول له إنه رجل دولة ما هو جالس في حضانة أطفال".

وقال عبد الله محمد الإبي "شاهدوا بالله عليكم مثل هذه العقليات الصغيرة هي من تحكم السعودية ويعتمد عليها في تقرير مصير شعبها! الله الله ماهذا الغبن فيما العلماء والمفكرون داخل المعتقلات والسجون …. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقال حساب آخر "اليد خربانة.. اليد التي خرّبت جهاز التلفاز باستعراض هزلي أمام ملايين الشعب، هي ذات اليد التي خرّبت وبعثرت 121 مليار ريال على تفاهات الترفيه، ما عدا الهدايا والعطايا للفنانين والمغنيين والرياضيين والإباحيين في مواسم الترفيه". 

https://twitter.com/alawain2030/status/1263969766059868160?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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