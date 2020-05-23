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سياسة|السعودية

السديس يستعيذ من "فتنة التغريدات" ومغردون: ماذا عن الذباب الإلكتروني؟ (فيديو)

إمام وخطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس
إمام وخطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس
23/5/2020

أثار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، جدلا بعدما استعاذ في دعاء ختم القرآن بالحرم المكي مما اسماه "فتنة التغريدات".

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس في دعاء ختمة القرآن من صلاة التهجد ليلة 29 رمضان "اللهم أعذنا من الفتنة ومن دعاتها، ومن قنواتها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول، وفتنة العمل وفتنة التغريدات، يا رب الأرض والسموات".
وأضاف "اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم ومواقع التواصل واجعلها في عز الإسلام وجمع كلمة المسلمين وخدمة الدين والأوطان".
وأثارت كلمات السديس جدلا واسعا على مواقع التواصل، ووجّه مغردون سؤالا إلى السديس عمّا إذا كانت تلك الاستعاذة تشمل الذباب الإلكتروني الموالي للديوان الملكي والذي يديره مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ردود المغردين

قال حساب علماء السلطان "لا حول ولا قوّة إلا بالله! هاهو يستخدم موقعه من حَرَم الله لمناصرة الظالمين وخذلان المظلومين وإيذاء المسلمين"!

وقال شاهين السليطي "شكراً إنك نورتنا يا شيخ السديس ودعوت أن يقينا الله فتنة القول والعمل والتغريدات. سؤال أثابك الله يا شيخ :هل الهاشتاقات من الفتن؟وهل الذباب الإلكتروني الذي يملأ مركز اعتدال في الرياض من الفتن"؟

وقال حساب هيثم المحرمي "في العشر الأواخر من شهر رمضان، يتعوذ السديس من فتنة التغريدات، ونسي التعوذ من فتنة القبر وعذاب النار".

بدءا من الدقيقة 23
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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