البث الحي
سياسة

واشنطن تشتري 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني محتمل لكورونا

اتهامات لروسيا بمحاولة سرقة أبحاث لقاح كوفيد-19
اتهامات لروسيا بمحاولة سرقة أبحاث لقاح كوفيد-19
22/5/2020

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة طلبت 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني محتمل لفيروس كورونا المستجد، بقيمة 1.2 مليار دولار.

اللقاح تطوره شركة "أسترا زينيكا" البريطانية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، وتأمل في أن تكون أول جرعاته جاهزة بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار في بيان، إن "هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى صوب توفير لقاح آمن وفعال ومتاح على نطاق واسع بحلول 2021".

ووافقت وزارة الصحة الأمريكية على دفع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لتسريع تطوير لقاح "أسترا زينيكا"، وتأمين 300 مليون جرعة من اللقاحات للولايات المتحدة، بناء على طلب الرئيس دونالد ترمب.

وبحسب بيان الوزارة تسمح الصفقة الأمريكية بإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وكانت شركة "أسترا زينيكا" قد قالت أمس الخميس إن لديها القدرة الإنتاجية على تصنيع مليار جرعة من لقاح جامعة أكسفورد المحتمل ضد فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان، أنها "أبرمت اتفاقيات أولية لتوفير ما لا يقل عن 400 مليون جرعة"، مشيرة إلى أنها "ستبدأ عمليات التسليم الأولى في سبتمبر/أيلول المقبل".

وأشارت أنها "تهدف إلى إبرام المزيد من الصفقات لزيادة قدرتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لضمان الوصول إلى لقاح يكون متاحًا عالميًا".

وجاء بيان الشركة بعد حصولها على مليار دولار من "هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم الأمريكية" لتطوير اللقاح وإنتاجه وتسليمه.

وحتى فجر الجمعة، أصاب فيروس كورونا أكثر من 5 ملايين و173 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 333 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و68 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و617 إصابة، ومن حيث الوفيات بأكثر من 96 ألف حالة، وفق المصدر نفسه.

إقرأ أيضًا: 

شركة أدوية إنجليزية: قادرون على توفير مليار جرعة لقاح ضد كورونا 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)