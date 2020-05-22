واشنطن تشتري 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني محتمل لكورونا

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة طلبت 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني محتمل لفيروس كورونا المستجد، بقيمة 1.2 مليار دولار.

اللقاح تطوره شركة "أسترا زينيكا" البريطانية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، وتأمل في أن تكون أول جرعاته جاهزة بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار في بيان، إن "هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى صوب توفير لقاح آمن وفعال ومتاح على نطاق واسع بحلول 2021".

ووافقت وزارة الصحة الأمريكية على دفع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لتسريع تطوير لقاح "أسترا زينيكا"، وتأمين 300 مليون جرعة من اللقاحات للولايات المتحدة، بناء على طلب الرئيس دونالد ترمب.

وبحسب بيان الوزارة تسمح الصفقة الأمريكية بإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وكانت شركة "أسترا زينيكا" قد قالت أمس الخميس إن لديها القدرة الإنتاجية على تصنيع مليار جرعة من لقاح جامعة أكسفورد المحتمل ضد فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان، أنها "أبرمت اتفاقيات أولية لتوفير ما لا يقل عن 400 مليون جرعة"، مشيرة إلى أنها "ستبدأ عمليات التسليم الأولى في سبتمبر/أيلول المقبل".

وأشارت أنها "تهدف إلى إبرام المزيد من الصفقات لزيادة قدرتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لضمان الوصول إلى لقاح يكون متاحًا عالميًا".

وجاء بيان الشركة بعد حصولها على مليار دولار من "هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم الأمريكية" لتطوير اللقاح وإنتاجه وتسليمه.

وحتى فجر الجمعة، أصاب فيروس كورونا أكثر من 5 ملايين و173 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 333 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و68 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و617 إصابة، ومن حيث الوفيات بأكثر من 96 ألف حالة، وفق المصدر نفسه.

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