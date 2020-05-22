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منظمة الصحة العالمية تعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,099,509 شخصا على الأقل في العالم
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,099,509 شخصا على الأقل في العالم
22/5/2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل "بؤرة جديدة" لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن "أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض. نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية. القلق يشمل العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن".   

وفي حين تستعيد أوربا، حيث أودى الوباء بأكثر من 170ألف شخص، إيقاع حياة طبيعية في شكل تدريجي، فإن أمريكا الجنوبية تشهد تفشيا واسع النطاق للوباء مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف.

وأوضحت المنظمة أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف إصابة و19 ألف وفاة علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة، ما يجعلها البلد الثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح راين أن "غالبية الحالات أحصيت في منطقة ساو باولو لكن مقدار الإصابة وفق عدد السكان هو الأكبر (في ولاية) الأمازون حيث أصيب نحو 490 شخصا من كل مئة ألف شخص، وهي نسبة عالية".

إجمالي الإصابات في البرازيل ارتفع إلى 310 ألفا و921 حتى الجمعة (رويترز)

وأعلنت البرازيل، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 20 ألفا و47، إثر تسجيل 1188 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، تسجيل 18 ألفا و508 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 310 ألفا و921.
وقالت مجموعة من العلماء البرازيليين إن الارقام الرسمية لا تعكس إلى حد بعيد واقع تفشي الوباء في البلاد، موضحة أنها أدنى بخمس عشرة مرة على الأقل من الحقيقة ما يعني أن عدد المصابين يتجاوز 3,6 مليون شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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