مصر: مؤشر إصابات كورونا يواصل الصعود وتسجيل أعلى حصيلة يومية

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية منذ بدء التفشي و11 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 4374 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. https://t.co/59nuCJX30K#فيروس_كورونا pic.twitter.com/vJScgcL5Jq — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) May 22, 2020

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و263 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 337 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و126 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.