مستشفى مصري يخرج مصابين بكورونا قبل شفائهم وإقالة المدير (فيديو)

في واقعة غريبة من نوعها طلبت مستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية من بعض مصابي كورونا مغادرة المستشفى، واستكمال العلاج بمنازلهم، دون توفير أي معدات وقائية لهم ولا علاج.

وشرح أحد المواطنين ما حدث بمقطع فيديو متداول قائلا إن حوالي 30 شخصا كانوا محجوزين بمستشفى الحميات لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فوجئوا بقرار إدارة المسشفى بأنهم سيغادرون و سيستكملون علاجهم بالبيت.

وعندما سأل المرضى عن أدويتهم، أبلغتهم الإدارة أنه سيتم إرسالها لهم في منازلهم، فطلبوا سيارات إسعاف لنقلهم لبيوتهم، لكن الإدارة أبلغتهم بأن يتصلوا بذويهم لإيصالهم لمنازلهم!

وخرج بعض المرضى بالفعل، واستقل بعضهم المواصلات العادية دون مراعاة لأي إجراءات احترازية لمنع انتشار العدوى. بينما رفض البعض الخروج من المستشفي خوفا علي أسرهم من نقل العدوي، خصوصا مع عدم إعطائهم الأدوية وعدم توفير سيارات إسعاف لنقلهم لمنازلهم.

وفي السياق ذكرت صحف محلية مصرية اليوم أن وكيل صحة المنوفية قرر إقالة الدكتور أحمد السرسى مدير مستشفي حميات منوف.

وأكد وكيل صحة المنوفية أنه تقرر بالفعل السماح للحالات المستقرة المحجوزة حاليا بمستشفيات العزل بالخروج، لاستكمال العلاج في منازلهم، بشرط معاينة أماكن العزل من جانب إدارة الطب الوقائي، وصرف علاج يكفي لخمسة أيام لكل حالة، على أن يتجدد صرف العلاج وفق الحالة، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف أن القرار تم فهمه من جانب مدير مستشفى حميات منوف بطريقة خاطئة، وسمح لعدد من الحالات الإيجابية بالخروج لاستكمال العزل في المنازل، بدون معاينة طبيعة العزل المنزلى، ودون صرف حقيبة العلاج والمستلزمات الوقائية من كمامات وغيرها.

وكانت محافظة المنوفية سجلت أمس 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في القرى والمراكز التابعة لها، وفقا لوسائل إعلام محلية، بينما سُجلت 774 حالة إيجابية جديدة في عموم مصر، بالإضافة 16 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى الآن إلى 15003 حالة، والوفيات إلى 696 حالة وفاة.