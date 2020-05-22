ليبيا.. قوات الوفاق تستولي على مدرعة مصرية وآليات عسكرية في مدينة الأصابعة (فيديو)

نشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية على فيسبوك، صورا لمدرعة مصرية سيطرت عليها قوات الوفاق في مدينة الأصابعة أمس الخميس.

وقال المركز في بيان، إن المدرعة التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من طراز TERRIER LT-79 وهي ‏مدرعة مصرية من إنتاج عام 2018.

وأضاف المركز أن المدرعة هي الثانية التي تُسيطر عليها قوات الوفاق خلال ثلاثة ايام بعد سيطرتها على مدرعة مصرية في عمليات تحرير قاعدة الوطية الجوية يوم الإثنين الماضي.

كما نشر مقطع فيديو يصور استيلاء قوات الوفاق على 7 آليات عسكرية تابعة لقوات حفتر في مدينة الأصابعة.

وقالت حكومة الوفاق الليبية أمس الخميس إن قواتها تمكنت من السيطرة على 3 بلدات في الجبل الغربي، جنوب غربي العاصمة طرابلس، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقال بيان الحكومة إنه تمت "السيطرة على بلدات تيجي، 228 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، وبدر، 240 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، ومدينة الأصابعة، 50 كيلومترا جنوب طرابلس خلال 72 ساعة فقط".

ونجحت قوات حكومة الوفاق في تكبيد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية وتمكنت من السيطرة على كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.

وتمكنت قبل أيام قليلة من السيطرة على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وأعلنت الحكومة الليبية أن هدفها يكمن في بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب البلاد، لإدارة العملية السياسية مع "المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية".