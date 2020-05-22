لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 22 من مايو/أيار)

حتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و281 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 338 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و138 ألفا، وفق موقع "worldometer".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم22 من مايو/أيار 2020.

إسبانيا

قالت وزارة الصحة الإسبانية، الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 زاد 56 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28628.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 233037 أمس الخميس إلى 234824 اليوم.

فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 28 ألفا و289، إثر تسجيل 74 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأفادت وكالة الصحة العامة، في بيان، بتسجيل 403 إصابات بالفيروس ليصل الإجمالي 219 ألفا و82.

وأوضحت أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بلغ 17 ألفا و383، بينهم 1701 في العناية المركزة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل 64 ألفا و209، بعد شفاء 373 مريضا.

تركيا

أعلنت تركيا، الجمعة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 116 ألفا 111، إثر تماثل ألف و121 شخصا للشفاء خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 154 ألفا و500، إثر تشخيص 952 حالة خلال المدة نفسها.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و276، إثر تسجيل 27 حالة.

وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر حسابه على تويتر، إن "عدد إصابات كورونا اليومية دون الألف رغم زيادة الاختبارات".

إيطاليا

أعلنت إيطاليا، الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 32 ألفا و616، إثر تسجيل 130 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني في بيان، أن إجمالي الإصابات (بما فيها الوفيات وحالات الشفاء) بلغ 228 ألفا و658، وعدد النشطة منها 59 ألفا و322.

أما عدد المتعافين، فقد بلغ 136 ألفا و720، إثر تماثل ألفين و160 للشفاء.

ولفت البيان إلى تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 595، بعد أن كان 640 الخميس.

وأجرت إيطاليا حتى الجمعة، 3 ملايين و318 ألف اختبار للكشف عن الفيروس.

الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الجمعة، إلى 96 ألفا و389، إثر وفاة ألف و373 شخصًا خلال يوم.

وأظهر موقع " ورلدميتر" المتخصص برصد ضحايا الفيروس، ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مليون و622 ألفا و342، بعد تسجيل 27 ألفا و261 إصابة جديد.

وتجاوز عدد المتعافين 383 ألفًا، في حين بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس أكثر من 13 مليونا و500 ألفًا.

وحسب المعطيات، تتصدر الولايات المتحدة قائمة إصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات روسيا والبرازيل وإسبانيا.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الجمعة، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية منذ بدء التفشي و 11 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 707 حالات وفاة.

وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ، مارس/ آذار، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.

السودان

وأعلن السودان، الجمعة، تسجيل 16 وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما سجلت مصر 11 حالة.

وقالت وزارة الصحة السودانية، إنها سجلت 235 إصابة، و16 وفاة، إضافة إلى شفاء 63 مريضا، وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و378، بينها 137 وفاة، فيما تعافت 372 حالة.

بريطانيا

شهدت بريطانيا، 351 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 36 ألف و393.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، الجمعة، إن عدد المصابين الكلي بلغ 254 ألف و195، عقب تسجيل 3 آلاف و287 إصابة.

وأشارت إلى إجراء 140 ألف و497 اختبار، ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى أكثر من 3 ملايين و231 ألف اختبار.

وتأتي بريطانيا في مقدمة الدول الأوربية في عدد ضحايا كورونا، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

دول عربية

ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، الجمعة، في السعودية وقطر والبحرين ولبنان والكويت وسلطنة عمان و المغرب و موريتانيا وتونس، وفق إحصائيات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 13 وفاة، وألفين و642 إصابة بفيروس كورونا. وأوضحت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 67 ألفا و719، بينها 364 وفاة، و39 ألفا و3 حالات تعاف.

وفي قطر، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل حالتي وفاة، وألف و830 إصابة بالفيروس. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 40 ألفا و481، بينها 19 وفاة، و7 آلاف و893 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 164 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و338. وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات، بينها 12 وفاة، و4 آلاف و4 حالات تعاف.

وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 62 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و86، وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات بينها 26 وفاة و663 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 9 وفيات و955 إصابة بالفيروس، وأوضحت الوزارة ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 19 ألفا و564، بينها 138 وفاة، و5 آلاف و515 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة و424 إصابة بكورونا، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 6 آلاف و794، بينها 32 وفاة، و1821 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة و89 إصابة بالفيروس، وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و300، بينها 197 وفاة، و4 آلاف و347 حالة تعاف.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 32 إصابة بكورونا، وأكدت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 173، بينها 5 وفيات.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل إصابة واحدة بالفيروس، لترتفع المحصلة إلى 1046، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 47 وفاة و883 حالة تعاف.

كما ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، في الجزائر والعراق والأردن وليبيا، وفق إحصاءات رسمية.

ففي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 وفيات، و190 إصابة، و194 حالة تعافٍ، وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بلغت 7 آلاف و918، بينها 562 وفاة، و4 آلاف و254 متعافيا.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة العراقية، أنها سجلت 7 وفيات، و87 إصابة، و49 حالة تعافٍ، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و964، منها 147 وفاة، وألفان و532 حالة شفاء.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 إصابة و4 حالات شفاء، وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 700، منها 9 وفيات، و432 متعافيا.

في السياق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، تسجيل إصابة واحدة، وشفاء 3 حالات، وأفاد المركز في بيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72، بينها 3 وفيات، و38 حالة تعاف.

المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 6 آلاف و510، إثر تسجيل 420 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 59 ألفا و567، بعد تشخيص ألفين و973 حالة خلال المدة نفسها.

وأضافت، أن حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت إلى 40 ألفا و659.

إيران

سجلت إيران 51 وفاةً بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و300.

وأفاد متحدث وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 131 ألفا و652، إثر تسجيل ألفين و311 إصابة.

وأوضح أن ألفين و659 شخصا من إجمالي المصابين يتمتعون بحالة صحية حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 102 ألفا و276، مضيفا أن عدد اختبارات كورونا بلغ 763 ألفا و913.

روسيا

أعلنت روسيا ارتفاع إصابات فيروس كورونا على أراضيها، إلى 326 ألفاً و448، عقب تسجيل 8 آلاف و894 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، الخميس، أن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 150 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و249 شخصاً.

وأفاد البيان أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ حتى الآن 99 ألفاً و825 شخصاً، إثر تعافي 7 آلاف و144.

وتأتي العاصمة موسكو في مقدمة المدن الروسية من حيث ضحايا الفيروس، حيث وصل عدد المصابين فيها إلى 158 ألفا و207، توفي منهم 1867.

وتحل روسيا في المرتبة الثانية ضمن قائمة إصابات كورونا عالميا بعد الولايات المتحدة.

البرازيل

أعلنت البرازيل ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 20 ألفا و47، إثر تسجيل 1188 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، تسجيل 18 ألفا و508 إصابة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 310 ألفا و921.

وتتصدر البرازيل دول قارة أمريكا اللاتينية من حيث ضحايا كورونا، وتحل في الوقت ذاته في المرتبة الثالثة عالميا بعدد الإصابات، وفقا لموقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس.

اليمن

قالت الأمم المتحدة، إنه من المعتقد أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن حيث "انهار" نظام الرعاية الصحية بها "فعليا" مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف "منظمات الإغاثة في اليمن تعمل على أساس أن هناك تفشيا محليا في أنحاء البلد".

وأضاف "نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة الآن. الوضع مقلق بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعليا".

وأشار لايركه إلى أن موظفي الإغاثة قالوا إنهم يضطرون لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين الطبي أو إمدادات كافية من معدات الوقاية الشخصية.

وصرح بأن رحلة طيران تنقل موظفي إغاثة دوليين هبطت في عدن، الثلاثاء، بعد فتح المجال الجوي بالتناوب، وأضاف أن مواطنين يمنيين يقومون بمعظم العمل الميداني.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية أمس الخميس إن المركز الرئيسي لعلاج كورونا في جنوب اليمن والذي تديره رصد ما لا يقل عن 68 وفاة خلال ما يربو بقليل على أسبوعين.

وأضافت أن الرقم، الذي يتجاوز مثلي الحصيلة التي أعلنتها السلطات اليمنية حتى الآن، يشير إلى كارثة أوسع نطاقا تتكشف في المدينة.

وكشفت أحدث بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية مساء أن السلطات اليمنية أبلغت المنظمة بأنها رصدت 184 حالة إصابة و30 وفاة بالفيروس. لكن لايركه قال "العدد الفعلي أعلى بكثير قطعا".

وأضاف أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام.

وقال إن الأمم المتحدة والسعودية ستستضيفان مؤتمر تعهدات عبر الإنترنت في غضون عشرة أيام، وأضاف "من الضروري للغاية أن يكثف المجتمع الدولي جهوده الآن وفي مؤتمر التعهدات في الثاني من يونيو لأننا نتجه صوب منحدر مالي".

وتابع "إذا لم نكفل استمرار وصول المال فسوف تضطر البرامج التي تحافظ على أرواح الناس والضرورية للغاية في مكافحة كوفيد-19 للتوقف".

واستكمل "وحينها سيشهد العالم ماذا يحدث في بلد لا يملك نظاما صحيا فعالا لمكافحة كوفيد-19. لا اعتقد أن العالم يريد مشاهدة ذلك".