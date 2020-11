كورونا.. 5 ملايين إصابة عالميا وانتشار مقلق في أمريكا اللاتينية ووفيات قياسية في البرازيل

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم إلى329 ألفا و799 شخصاً على الأقلّ منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وتم تسجيل أكثر من خمسة ملايين و49 ألفاً و390 إصابة معلنة في أكثر من 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس، كما تم إعلان تعافي أكثر من مليون و867 ألفاً و800 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات السلطات المحلية في دول العالم ومنظمة الصحة العالمية العدد الحقيقي للإصابات، ولا تجري دول عدة اختبارات لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.

الدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية هي الولايات المتحدة (1280 وفاة) – والبرازيل (1188) والمكسيك (424).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيل 93 ألفا و863 وفاة من أصل أكثر من مليون ونصف المليون إصابة.

أما ثانية دولة من حيث عدد الوفيات في العالم فهي بريطانيا إذ سجّلت 36 ألفاً و42 وفاة من أصل 250 ألفاً و908 إصابات، تليها إيطاليا بـ32 ألفاً و486 وفاة من أصل 228 ألفاً و6 إصابات، ثم فرنسا مع 28 ألفاً و215 وفاة من أصل 181 ألفاً و826 إصابة وإسبانيا مع 27 ألفاً و940 وفاة من أصل 233 ألفاً و37 إصابة.

وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي 34 ألفاً و49 وفاة من أصل 617811 إصابة، في حين سجّلت آسيا 13 ألفاً و183 وفاة من أصل 401 ألف و458 إصابة.

وفي الشرق الأوسط تم تسجيل 8.519 وفاة من أصل 315 ألفاً و935 إصابة، وأفريقيا 3.057 وفاة من أصل 98 ألفا و237 إصابة.

انتشار مقلق

ينتشر فيروس كورونا بسرعة مقلقة في أمريكا اللاتينية وخصوصا في البرازيل حيث تجاوز عدد الوفيات عتبة العشرين ألفا، وكذلك في البيرو وتشيلي والأرجنتين.

وبينما تتقدم أوربا حيث حصد الوباء أكثر من 170 ألف شخص، على طريق تطبيع الوضع ببطء، تواجه أمريكا اللاتينية انتشارا متسارعا للوباء بما يحمله ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف.

البرازيل التي سجل فيها 57 في المئة من الوفيات في القارة، هي الدولة الأكثر تضررا بفارق كبير عن البلدان الأخرى.

وفي مواجهة الانتشار السريع للوباء في أمريكا الجنوبية، عقد رؤساء البيرو وكولومبيا وتشيلي والأوروغواي اجتماعا بالفيديو ناقشوا خلاله الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة انتشار الوباء.

وتواجه دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى، ارتفاعا في العدد اليومي للوفيات، وفي البيرو باتت معظم المستشفيات على وشك الانهيار حسبما أعلن الخميس مكتب "المدافع عن الشعب" المكلف بحقوق الإنسان.

وقالت هذه الهيئة إن "المؤسسات الصحية تعاني من نقص في الكثير من المجالات مثل معدات السلامة الحيوية للطواقم وفي أسرة الإنعاش وأجهزة التنفس والأكسجين ومعدات الفحوص والمواد الطبية".

وروى ممرض في مستشفى بالعاصمة، أن الوضع "يشبه فيلم رعب، داخل المستشفى يشبه مقبرة للجثث، المرضى يموتون على الكراسي وعلى الكراسي المتحركة".

ارتفاع قياسي للوفيات في البرازيل

تشهد البرازيل حاليا ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، إذ سجلت إجمالي 20,047 وفاة و310,087 إصابة مؤكدة، وهي أرقام يقول علماء إنها أقل بكثير من العدد الفعلي.

البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 مليون نسمة هي الدولة السادسة من حيث عدد وفيات كوفيد-19. وهي الثالثة من حيث حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وتفيد أرقام وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الوفيات تضاعف خلال 11 يوما فقط، وفي مقابر المدن الكبرى مثل ساو باولو، يعمل حفارو القبور بوتيرة سريعة.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بشكل مقلق للغاية، دعا الرئيس"اليميني المتطرف" جايير بولسونارو مجددا الخميس إلى استئناف النشاط من أجل إنقاذ الاقتصاد.

