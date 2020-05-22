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سياسة

قوات الوفاق تتقدم في ترهونة وتسيطر على مواقع جنوبي طرابلس (فيديو)

22/5/2020

ألقى سلاح الجو التابع لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية منشورات لسكان مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، تناشدهم فيها الابتعاد عن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في تغريدة عبر تويتر إن "سلاح الجو أسقط اليوم منشورات على مدينة ترهونة".

وتقول المنشورات "نناشدكم بالابتعاد عن أماكن تواجد المسلحين، وأن تلزموا بيوتكم، ولا تسمحوا للمسلحين بالتواجد بين المساكن".

وأضاف أن "كل مسلح هدف لقواتنا برا وجوا. من ألقى سلاحه فهو في أمان".

وشددت قوات الوفاق على أن "المعركة حسمت عسكريا" وقواته "لا تريد مزيدا من الدماء".

تقدم جنوبي طرابلس

كما أعلنت قوات الوفاق تقدمها في محوري "صلاح الدين" و"المشروع" وسيطرتها على مواقع مهمة كانت تحتلها قوات حفتر جنوبي العاصمة طرابلس.

وفي السياق، قال مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق، عبر فيسبوك، إن القوات الحكومية بسطت سيطرتها الكاملة على مبنى جوازات صلاح الدين، ومعسكر "التكبالي" في محور "صلاح الدين"، جنوبي طرابلس.

وبعد سيطرة قوات الوفاق على مدينتي صرمان وصبراتة، في 13 أبريل/نيسان الماضي، وقبلهما مدينة غريان عاصمة الجبل الغربي (100 كلم جنوب طرابلس) لم يبق سوى مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) من مدن غلاف العاصمة خاضعة لسيطرة حفتر.

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة بسبب  تلقيها ضربات في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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