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سياسة|الولايات المتحدة

فيديو صادم لاعتداء شاب على مسن بإحدى دور الرعاية (شاهد)

الشاب العشريني صور نفسه وهو يعتدي بالضرب المبرح على مسن داخل دار رعاية أمريكية
الشاب العشريني صور نفسه وهو يعتدي بالضرب المبرح على مسن داخل دار رعاية أمريكية
22/5/2020

انتشر مقطع فيديو بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام فيه شاب بالاعتداء الجسدي على أحد النزلاء المسنين بدار رعاية بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

وظهر بالفيديو الشاب  العشريني وهو يعتدى  بالضرب المبرح على مسن داخل غرفة الأخير. وأسفر الضرب عن إصابة المسن بجرح في وجهه.

ويعود الفيديو إلى تاريخ الخامس عشر من مايو/ أيار الجاري، ويبدو أن الشاب صور الفيديو بنفسه، ثم نشره على وسائل التواصل، ويظهر صوت الضحية المسن وهو يقول له "ابتعد عن سريري، بينما يوجه له الشاب عدة إساءات لفظية متتالية".

https://twitter.com/ZaidBenjamin5/status/1263660330862776320?ref_src=twsrc%5Etfw

و علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الفيديو بتغريدة قال فيها "هل هذا معقول؟ أين دار الرعاية هذه؟ وكيف هو حال الضحية"؟

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن دار الرعاية أن الشاب لا يعمل داخل المؤسسة وأنه كان يعالج داخلها، ولم تذكر ما المرض الذي يعالج منه هناك على وجه التحديد. 

غير أن هذه الواقعة ليست هي الأولى للشاب، حيث اعتدى بفيديو سابق بالضرب على امرأة  مقيدة في سرير.

وألقت شرطة مدينة ديترويت القبض على الشاب، وقالت دار الرعاية بالتحقيق إنها لم تعلم بحادث الاعتداء إلا عند مشاهدتها للفيديو، وشكرت الشرطة، عبر تغريدة في حسابها على تويتر، جمهور مواقع التواصل على إبلاغهم بهذا الاعتداء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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