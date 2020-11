فيديو صادم لاعتداء شاب على مسن بإحدى دور الرعاية (شاهد)

انتشر مقطع فيديو بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام فيه شاب بالاعتداء الجسدي على أحد النزلاء المسنين بدار رعاية بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

وظهر بالفيديو الشاب العشريني وهو يعتدى بالضرب المبرح على مسن داخل غرفة الأخير. وأسفر الضرب عن إصابة المسن بجرح في وجهه.

ويعود الفيديو إلى تاريخ الخامس عشر من مايو/ أيار الجاري، ويبدو أن الشاب صور الفيديو بنفسه، ثم نشره على وسائل التواصل، ويظهر صوت الضحية المسن وهو يقول له "ابتعد عن سريري، بينما يوجه له الشاب عدة إساءات لفظية متتالية".

https://twitter.com/ZaidBenjamin5/status/1263660330862776320?ref_src=twsrc%5Etfw

و علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الفيديو بتغريدة قال فيها "هل هذا معقول؟ أين دار الرعاية هذه؟ وكيف هو حال الضحية"؟

Is this even possible to believe? Can this be for real? Where is this nursing home, how is the victim doing?

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن دار الرعاية أن الشاب لا يعمل داخل المؤسسة وأنه كان يعالج داخلها، ولم تذكر ما المرض الذي يعالج منه هناك على وجه التحديد.

غير أن هذه الواقعة ليست هي الأولى للشاب، حيث اعتدى بفيديو سابق بالضرب على امرأة مقيدة في سرير.

وألقت شرطة مدينة ديترويت القبض على الشاب، وقالت دار الرعاية بالتحقيق إنها لم تعلم بحادث الاعتداء إلا عند مشاهدتها للفيديو، وشكرت الشرطة، عبر تغريدة في حسابها على تويتر، جمهور مواقع التواصل على إبلاغهم بهذا الاعتداء.

Thank you to everyone for your assistance in bringing the senior home incident to our attention. The @detroitpolice is investigating the situation, and an arrest has been made. Thank you again. #ProtectAndServe #OurCommunity

— Detroit Police Dept. (@detroitpolice) May 21, 2020