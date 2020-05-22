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سياسة

شاهد: كنيسة في برلين تستضيف المسلمين لأداء صلاة الجمعة

22/5/2020

استضافت كنيسة في برلين، اليوم، مسلمين غير قادرين على صلاة الجمعة في مسجدهم بسبب قواعد التباعد الاجتماعي.

وعادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن مئات المسلمين في صلاة الجمعة. لكن لا يمكنه حاليا سوى استيعاب 50 شخصا في كل صلاة بموجب قيود تطبقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

وقال محمد طه صبري إمام المسجد الذي قاد صلاة الجماعة أمام نافذة زجاجية عليها صورة مريم العذراء "إنها علامة عظيمة وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة". وأضاف "جعلنا هذا الوباء جماعة. الأزمات تجمع الناس سويا".

وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو/أيار بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

وقال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون "كان شعورا غريبا بسبب الآلات الموسيقية والصور.. لكن عندما تتدبر الأمر، وتنسى التفاصيل الصغيرة، فهذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف".

وقالت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس إن الأذان حرك مشاعرها. وأضافت "شاركت في الصلاة. ألقيت كلمة بالألمانية. وخلال الصلاة كنت فقط أقول. نعم.نعم.نعم. لأن لدينا المخاوف نفسها ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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