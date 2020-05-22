شاهد: اللحظات الأولى لتحطم طائرة باكستانية على متنها 98 شخصا

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة، تحطم طائرة على متنها 90 راكبا وطاقم من 8 أفراد، قرب مطار كراتشي الدولي، حسب إعلام محلي

ونقلت صحيفة "داون" المحلية عن عبد الله حافظ المتحدث باسم الخطوط الباكستانية تأكيده نبأ تحطم الطائرة.

وأضاف أن الطائرة كانت متجهة من مدينة لاهور إلى كراتشي، وأن راكبا واحدا على الأقل نجا.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن الطائرة حاولت على ما يبدو الهبوط مرتين أو ثلاث مرات قبل تحطمها في منطقة سكنية قرب المطار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية المارشال أرشد مالك، الذي غادر إلى كراتشي، إن الطيار أخبر غرفة التحكم أن هناك مشكلة فنية وقرر الدوران بدلاً من الهبوط على الرغم من وجود مدرجين جاهزين للهبوط.

وتصاعد دخان أسود من موقع سقوط الطائرة وانهارت أسطح وتناثر الحطام في الشوارع بينما هرعت سيارات الإسعاف وسط حشود تجمعت مع حالة من الفوضى.

تعطل المحركات

وذكر موقع (فلايت رادار 24) الذي يتتبع حركة الطائرات أن الطائرة من طراز إيرباص 320 وكانت في رحلة من مدينة لاهور بشرق البلاد إلى كراتشي في الجنوب بعدما استأنفت باكستان لتوها الرحلات الداخلية التي أوقفتها إثر تفشي جائحة كورونا.

وأفاد تسجيل نشر على موقع المراقبة (لايف آت سي.نت) أن قائد الطائرة المنكوبة أرسل إشارة استغاثة وأبلغ برج المراقبة بأن محركي الطائرة تعطلا في المحاولة الثانية للهبوط.

وبعد أن ألغت الطائرة فيما يبدو محاولة هبوط سابقة ودارت حول المطار للهبوط مرة أخري، أبلغ أحد المراقبين قائد الرحلة بأنه يبدو أنه ينحرف يسارا ويخرج عن مساره. ورد القائد "نحن نعود يا سيدي. تعطل المحركان".

وأذِن المراقب للطائرة بالهبوط في أي من مدرجي مطار كراتشي في غرب وجنوب غرب المطار.

وبعد 12 ثانية أرسل الطيار إشارة استغاثة وأُذن له مرة أخرى بالهبوط على أي من المدرجين.

وقال المتحدث باسم الخطوط الدولية الباكستانية عبد الله خان في بيان بالفيديو "آخر ما سمعناه من الطيار أنه كان يواجه مشكلة فنية ما. هذا حادث مأساوي جدا".

وقال مسؤول كبير في هيئة الطيران المدني لرويترز إنه يبدو أن الطائرة لم تتمكن من إخراج عجلاتها بسبب عطل فني حدث قبيل مرحلة الهبوط، لكن من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث.

وقال عبد الرشيد تشانا المتحدث باسم الإدارة المحلية إن راكبا واحدا على الأقل على الرحلة بي.كيه 8303، وهو مصرفي، نجا من الحادث وتحدث إلى مسؤولين بالمستشفى.

وقال الراكب "أشكركم جدا. الله رحيم"، وفق ما ورد في بيان الإدارة.

وقال سيمين جمالي، المدير التنفيذي بمستشفى جنة القريب، إن المستشفى استقبل 17 جثة وسبعة مصابين.

ولم ترد تقديرات للمصابين على الأرض بالمنطقة التي سقطت بها الطائرة.

وقال شاهد يدعى شكيل أحمد بالقرب من الموقع الذي يبعد بضعة كيلومترات عن المطار "صدمت الطائرة برجا متنقلا في البداية ثم سقطت فوق منازل".

وهرعت قوات من الجيش وخدمات الإنقاذ للمنطقة التي بدا أنها منطقة سكنية عالية الكثافة. وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات تحترق.

وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في جميع مستشفيات كراتشي بسبب حادثة سقوط الطائرة، وفق الصحيفة نفسها.

من جهته، قال عاصم سليم باجوا، المساعد خاص لرئيس الوزراء لشؤون الإعلام والإذاعة، إن عمليات الإخلاء ما زالت مستمرة في المنطقة.