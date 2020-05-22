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سياسة|كوريا الشمالية

رغم حضوره مناسبة عامة.. ظهور أقل من المعتاد لزعيم كوريا الشمالية يطرح تساؤلات

ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون- 2 مايو
ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون- 2 مايو
22/5/2020

قال محللون إن ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على الملأ كان أقل من المعتاد خلال وبصورة واضحة خلال شهري مايو أيار وأبريل نيسان.

ومرت ثلاثة أسابيع منذ ظهوره بعد فترة اختفاء على نحو مماثل دون أن تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن حضوره أي مناسبة عامة.
يأتي ذلك مع فرض كوريا الشمالية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا، رغم أنها تقول إنها لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة.
كما يأتي الغياب الرسمي لزعيم كوريا الجنوبية عقب تكهنات واسعة بشأن صحته في الشهر الماضي بعدما تغيب عن ذكرى سنوية مهمة في البلاد.

https://twitter.com/chadocl/status/1263722523545317377?ref_src=twsrc%5Etfw

ظهور الزعيم

ظهر كيم علنا أربع مرات فحسب في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار مقارنة بـــــــ 27 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفقا لإحصاء أجراه تشاد أوكارول الرئيس التنفيذي لمؤسسة (كوريا ريسك قروب) للبيانات والتحليلات، فإن آخر أقل عدد مرات ظهر فيها كيم علنا منذ توليه السلطة في 2011 ، كان 21 مرة وذلك في 2017.
تشاد أوكارول الرئيس التنفيذي لمؤسسة (كوريا ريسك قروب) للبيانات والتحليلات، التي تتخذ من سول مقرا وترصد أحوال كوريا الشمالية، كتب على تويتر هذا الأسبوع "هذا ليس النشاط المعتاد".
ويعتقد مسؤولون من كوريا الجنوبية أن ظهور كيم العلني المحدود قد يكون تدبيرا وقائيا في ظل المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.
وألغت كوريا الشمالية أو أرجأت أو قلصت الكثير من التجمعات العامة بسبب الفيروس.
وردا على سؤال عن غياب كيم عن الأنظار قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها تتابع الوضع هناك.
في حين ذكرت صحيفة محلية نقلا عن مسؤول حكومي بكوريا الجنوبية أن كيم ربما كان ينجز مهامه من فيلا محببة إليه في وونسان على الساحل.

متابعة الأهداف الاقتصادية

لكن راشيل مينيونغ لي، وهي محللة سابقة مختصة في الشأن الكوري الشمالي في الحكومة الأمريكية قالت إن كيم ربما كان يركز على بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية الداخلية التي أشار إليها قبل أزمة كورونا.
وتمر اليوم الجمعة ثلاثة أسابيع على آخر مرة نشرت فيها وسائل الإعلام الرسمية صورا لكيم خلال حضور مناسبة عامة، وكان ذلك في مراسم افتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو أيار.
وكانت هذه عودة لظهور كيم على الملأ مرة أخرى بعدما أثار غيابه غير المسبوق عن عطلة عامة مهمة في 15 أبريل نيسان تكهنات على مدى أسابيع على الساحة الدولية بشأن صحته ومكانه.

المصدر : رويترز
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