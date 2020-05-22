حماس: سعي البعض للتطبيع مع إسرائيل لا يمثل الأمة الإسلامية

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن سعي البعض إلى تطبيع العلاقة مع إسرائيل "لا يمثل الأمة الإسلامية".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، بمناسبة "يوم القدس العالمي"، الذي يوافق الجمعة الأخير من شهر رمضان.

وقال قاسم: "من يسعون للتطبيع مع الاحتلال هم شرذمة قليلة، وهم على هوامش الأمة، ولا يمثلون متنها الأصلي".

وشدد على "ضرورة توسع وامتداد محور المقاومة، ليشمل كل مكونات الأمة الإسلامية لمواجهة الأخطار التي تحيط بمدينة القدس، والوقوف بمواجهة المشروع الإسرائيلي الذي يستهدف كل الأمة".

وأشار قاسم، إلى أن يوم القدس العالمي "يمثل تجسيدا عمليا لمركزية قضية فلسطين في الوعي والضمير الجمعي للأمة".

واعتبر أن "يوم القدس يؤكد قدرة الأمة على مواجهة المشروع الصهيوني وهزيمته وصولا إلى تفكيكه عن كامل الأرض العربية".

و"يوم القدس العالمي" يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، وكان مرشد الثورة الإيرانية الراحل، آية الله الخميني هو من دعا للاحتفال بهذا اليوم في عام 1979.

"انتفاضة عارمة"

بدروه قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية "ستؤدي إلى انفجار انتفاضة عارمة تغير هذا الواقع".

وأضاف، في لقاء له عبر قناة "الميادين" اللبنانية: "هذه الانتفاضة ستكون ردا حقيقيا وعمليا على الاحتلال".

ورأى العاروري، أن "عودة المقاومة المسلحة إلى الضفة الغربية ممكنة جدا، ويمكن أن تكون أقرب مما يتصوره بعض الناس".

وأوضح "نحن نؤمن بأن التعامل مع الاحتلال لا يمكن أن يعود بالنفع على شعبنا إلا بالمقاومة الشاملة، وأن شعبنا لم يغير من قناعته وموقفه بأنه لا يقبل هذا الاحتلال، ويقاومه حتى اقتلاعه".

وحول تحركاتهم للتصدي لمخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة، قال العاروري، "نحشد كل الصفوف ليكون هناك رد شعبي واسع وحقيقي لرفض الخطط الإسرائيلية".

وأضاف "عقدنا لقاءات مع عديد من القوى الفلسطينية في الداخل والخارج، وندعو إلى لقاء يضم كل مكونات شعبنا".

والأحد الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست، خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، أن "الوقت حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية".

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وردا على المخططات الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وبشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، أعلن العاروري، أن حركة حماس، "لديها جهوزية لإنجاز الصفقة، وأن سبب وجود الأسرى (الإسرائيليين) لدى حماس، لهدف واحد، وهو إخراج الأسرى (الفلسطينيين) من سجون الاحتلال".

ولفت إلى أن "الاحتلال يقوم بحرب نفسية لإجبار المقاومة على إنجاز صفقة في أسرع وقت ممكن، لكن حركته في هذا الموضوع حتى الآن معدومة أو بطيئة وغير جدية".

وأشار إلى أنه في "الأيام الأخيرة حدث تحرك من المصريين، ونقلنا لهم موقفنا، لكن لم يحدث أي شيء جدي".

وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز 4 إسرائيليين، منذ عام 2014، إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وترفض الحركة الكشف عن مصير هؤلاء الإسرائيليين الأربعة، وتطلب مقابل تقديم معلومة بشأنهم أن تفرج إسرائيل عن أسرى أعادت اعتقالهم عقب الإفراج عنهم في صفقة تبادل، عام 2011.

وفي هذه الصفقة، وهي الأخيرة، تم تبادل جندي إسرائيلي بأكثر من 1000 أسير فلسطيني؛ العشرات منهم من أصحاب الأحكام المؤبدة.