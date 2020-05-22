ترمب لحكام الولايات: أمريكا بحاجة للصلاة.. افتحوا دور العبادة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، حكام الولايات للسماح بإعادة فتح دور العبادة في ولاياتهم في عطلة هذا الأسبوع والتي أُغلقت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب إنه أعلن دور العبادة، الكنائس والمعابد والمساجد، أماكن تقدم خدمات أساسية ومن ثم يتعين فتحها بأسرع ما يمكن.

وتم إغلاق دور العبادة في إطار أوامر البقاء في المنزل التي طبقتها معظم الولايات في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا. ومع تراجع حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من المناطق تتزايد الضغوط لإعادة فتحها.

وحذر ترمب الحكام الذين يرفضون دعوته، قائلا: "إذا لم يفعلوا ذلك فسوف أتجاوز الحكام. في أمريكا نحتاج مزيدا من الصلاة وليس الإقلال منها". لكنه لم يقل تحت أية سلطة سيتحرك لإرغامهم على إعادة فتح دور العبادة".

في هذه الأثناء أعلنت الهيئة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و571617 حالة. وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1089 ليصل الإجمالي إلى 94150.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات المرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الخميس، ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.