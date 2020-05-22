"الإثنين".. أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

أعلنت السلطات الإسلامية في الهند وبنغلاديش، مساء السبت، تعذّر رؤية هلال شوال للعام الهجري 1441، وعليه فإن، غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبينما أعلن الوقف السني العراقي أن العيد، الأحد، فقد أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق، علي السيستاني، اليوم السبت، عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون الأحد متمما لشهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك يوافق الإثنين.

في حين أعلنت 18 دولة عربية أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ففي قطر، أصدرت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا، أعلنت فيه أن السبت، الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو/أيار 2020 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت تركيا وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا أن السبت، هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1441.

وفي الرياض، أعلنت المحكمة العليا السعودية أن السبت، هو المتمم لشهر رمضان، وأن العيد يوافق، الأحد.

وفي عمّان، أعلن مفتي الأردن عبد الكريم خصاونة أن السبت، يتمِّم شهر رمضان، وأن العيد يبدأ يوم الأحد.

كما أعلن الوقف السني بالعراق أن، السبت، هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الأحد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن الأحد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين أن السبت، هو المتمم لشهر رمضان 1440 هجرية، وأن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت كل من والكويت والإمارات والبحرين واليمن أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ففي أبوظبي، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي المنامة، اعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال شوال؛ وعليه يكون السبت المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام العيد.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية، إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة، وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

وأعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق، محمود المعراوي أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وقال في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة الأوقاف "إنه لم ير هلال شهر شوال اليوم الجمعة الـ 29 من رمضان الموافق للثاني والعشرين من شهر مايو/ أيار".

وأعلن مجمع الفقه السوداني ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ما يعني أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، وأهاب المجمع بالشعب السوداني أداء صلاة العيد في البيوت؛ لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي سلطنة عمان، أعلن عن رؤية هلال شهر شوال لتكون الدولة العربية الـ18 التي تحتفل بأول أيام العيد، الأحد.

بث مباشر | استطلاع رؤية هلال شهر #شوال لعام 1441هـ | السبت 29 #رمضان 1441 هـ https://t.co/sLhNqi9uUI — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) May 23, 2020

ومساء الجمعة، أعلنت السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، فلسطين، العراق، سوريا، لبنان، الجزائر، اليمن، ليبيا، تونس، جيبوتي وجزر القمر، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك يوافق الأحد.

يذكر أن دولتين عربيتين هما موريتانيا والصومال قد احتفلتا، السبت، بعيد الفطر للعام الهجري 1441.

تجتمع لجنة تحري هلال شهر شوال اليوم بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 29 رمضان 1441هجرية، الموافق 22 مايو 2020 عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. pic.twitter.com/tdLet6Akv4 — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) May 22, 2020

وتشدد الدول هذا العام على ضرورة تجنب الاختلاط وأهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، مما يمنع أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد أو التجمعات.