أحكام سابقة للقضاء السعودي: لا عفو عن الجناة في "قتل الغيلة"

استشهد مغردون على مواقع التواصل بفتاوى سعودية سابقة وقرارات من المحكمة العليا تؤكد عدم جواز العفو عن الجناة في "قتل الغيلة".

وجاءت تلك التعليقات ردا على قرار أبناء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم، الذي اغتيل في قنصلية بلاده في إسطنبول. وأكد المغردون بناء على تلك الفتاوى والقرارات أن قرار العفو عن قتلة خاشقجي باطل قانونا.

وقال حساب الناشط الحقوقي إسحاق الجيزاني "صلاح خاشقجي يعلن عفو أسرته عن قتلة والده. هذا العفو لغير المختص يفهم أنه يسقط حكم القصاص عليهم، والصواب أن القتل غيلة في الشريعة الإسلامية يقتل حداً وليس قصاصاً، إذ يعتبر القتل غيلة من جرائم الحرابة الكبرى الموجبة للقتل حتى لو تنازل أولياء الدم عن حقهم في طلب القصاص".

وأضاف الجيزاني "كما أن عفو أولياء الدم لا تسقط عقوبة السجن في القتل العمد التي أقصاها خمس سنوات.. وفي جميع الأحوال فإن عفو أسرة جمال خاشقجي لا يؤخذ به ولا يعتبر ماضياً".

وأوضح "لأن سيف السلطان المتهم بقتل ذويهم مسلط على رقابهم. أي أنهم لا يتمتعون بالإرادة الحرة المشترطة للعفو".

صلاح خاشقجي يعلن عفو أسرته عن قتلة والده. وهذا العفو لغير المختص يفهم أنه يسقط حكم القصاص عليهم، والصواب أن القتل غيلة في شريعة الإسلامية يقتل حداً وليس قصاصاً. إذ يعتبر القتل غيلة من جرائم الحرابة الكبرى الموجبة للقتل حتى لو تنازل أولياء الدم عن حقهم في طلب القصاص. https://t.co/f6w3IcVGZc — إسحاق الجيزاني 🇳🇿 ISSAC ALGIZANI (@IsaacALawyer) May 21, 2020

وأشار عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي سلمان العودة، إلى قرار من المحكمة العليا في السعودية يؤكد أن "قتل الغِيلة لايقبل فيه العفو أبداً".

وأورد قرار "مبادئ القضاء: قرار المحكمة العليا السعودية رقم ٩/م بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٥ هـ في ماهية قتل الغيلة وعقوبته، وأن صاحبه يقتل حد الحرابة، ولا يجوز فيه العفو، والحق العام فيه مغلب على الحق الخاص".

كما أشار إلى حديث الشيخ المغامسي الذي يشرح قتل الغيلة وكيف أنه لا يقبل فيه العفو من أولياء الدم ولا من السلطان.

تكييف العقوبة وفقاً للنيابة العامة "قصاص" منذ البدء يوضّح النيّة المبيّتة لتبرئة قتلة خاشقجي أو الذهاب لمسار "العفو" من قِبل العائلة.

وللأسف هذا الذي حصل كناهو متوقّع. جريمة قتل الشهيد خاشقجي هي قتل غيلة لن تسقط بالتقادم وعملية اغتيال واستغلال السلطة.. إضافة لجرائم أخرى. https://t.co/WWmmJnn96g — د. عبدالله العودة (@aalodah) May 22, 2020

كما أعاد ناشطون تعميما سابقا لوزير العدل السعودي السابق وعضو هيئة كبار العلماء، محمد بن عبد الكريم العيسى، أكد فيها أن "القاتل غيلةً يقتل حداً وليس قصاصاً ولا يُقبل فيه العفو".

وأصدر الوزير تعميماً قضائياً بذلك على المحاكم كافة، بشأن آلية الحكم في قتل الغيلة.

وأكّد "العيسى" في تعميمه أنه "بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة، وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، فإن القتل غيلة هو ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء أكان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوعٌ من أنواع الحرابة".

وشرحت صحيفة "سبق" السعودية معنى القتل غيلة، نقلا عن أحد المحامين، الذي أوضح قائلا إن قتل الغيل معناه "أن يكون القاتل خدع المقتول وغرر به واستدرجه وأن يكون المقتول واثقاً تمام الثقة في القاتل".

وضرب المحامي مثالا على ذلك قائلا "حينما يدعو الصديق صديقه أو أي شخصٍ آخر لتناول العشاء في بيته وحينما يستجيب لدعوته يقتله هذه الصور تسمي الغيلة بالغدر والحيلة وذلك حينما يكون المقتول في أمان تام ولا يشعر بالخوف لا بالقلق ويُقتل وهو بهذه الحالة هذا القتل كما ورد في القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي بلغه وعممه وزير العدل بأنه يعد قتل حداً من حدود الله تعالي ولا يعد قصاصاً".

#جمال_خاشقجي قتل غيلة وهدي تعتبر من جرائم الحرابة وغير مقبول بها العفو كيف يعفوا ابن جمال خاشقجي وهو لم يصل بعد لمعلومة #اين_جثة_خاشقجي و #من_قتلة_خاشقجي pic.twitter.com/o9eYTDSxYJ — فرقة السلطان سليمان شاه (@solemanshahtr) May 22, 2020

أمّا عبد الله الوذين، فقد استشهد بفتوى للشيخ ابن عثيمين قائلا "فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله: يجب تنفيذ القصاص في القاتل غيلة ولو عفا أولياء الدم".

فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله:

يجب تنفيذ القصاص في القاتل غيلة ولو عفى أولياء الدم#جمال_خاشقجي pic.twitter.com/zZCma4uGms — عبدالله الوذين (@abqatar) May 22, 2020

من جانبه قال شاهين السليطي على تويتر "قتل الغيلة لا عفو فيه سواء من ولي الدم أو من الحاكم لأنه قتل الخداع والاستدراج والتعمد".

وتساءل المغرد علي بن ربيعة في تغريدة عبر حسابه بالقول" ماذا يقول العدل عن القاتل غيلة"؟

قتل الغيلة لا عفو فيه سواء من ولي الدم او من الحاكم لانه قتل الخداع والاستدراج والتعمد.

على العموم اسأل من عفوت عنهم #اين_جثة_جمال_خاشقجي https://t.co/eulyWO9Q4c pic.twitter.com/LVddht6Rqh — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) May 22, 2020

العفو عن القاتل

وأعلن أبناء الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، عفوهم عن قتلة والدهم "لوجه الله".

وجاء في تغريدة نشرها صلاح نجل جمال خاشقجي باسمه وباسم عائلته التي تعيش بالسعودية "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله -لوجه الله تعالى- وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي عقب ذلك موجة استنكار كبيرة، من مغردين أكدوا فيها أنه ليس من حق أبناء خاشقجي مسامحة قتلته، لأن القتل تم في الأراضي التركية، وأن من حق تركيا مقاضاة القتلة.

كما استند مغردون إلى أحكام شرعية وفتاوى دينية من رجال دين سعوديين مؤيدين للسلطة في وقت سابق، أكدوا أن جريمة "القتل غيلة" لا يجوز فيها العفو، سواء من جانب السلطات أو من أهالي الضحية.