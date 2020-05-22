أبناء خاشقجى يعلنون العفو عن قتلة والدهم.. وخطيبته تعلّق

أعلن أبناء الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين، عفوهم عن قتلة والدهم "لوجه الله".

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها صلاح خاشقجي نجل الصحفي السعودي، على حسابه بموقع تويتر باسمه وباسم عائلته التي تعيش بالسعودية.

وقال صلاح في تغريدته "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى فى كتابه الكريم "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ"

وتابع "ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله -لوجه الله تعالى- وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وكان صلاح خاشقجي قد قال في وقت سابق إنهم لا يرغبون في تسييس عملية قتل أبيهم، وقد ظهر لوسائل الإعلام في صور التقطت له والملك سلمان بن عبد العزيز يقدم له التعازي بعد مقتل الأب.

ردود أفعال

وعقب إعلان أبناء خاشقجي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة، من مغردين أكدوا أن أبناء خاشقجي ليس من حقهم مسامحة قتلته، لأن القضية ليست عائلية، بل تختص بمقتل مواطن سعودي على الأراضي التركية، وبالتالي فإن تركيا لها الحق في مقاضاة القتلة والحكم عليهم.

https://twitter.com/RD_turk/status/1263620751074222082?ref_src=twsrc%5Etfw

كما استند آخرون إلى أحكام شرعية وفتاوى دينية من رجال دين سعوديين مؤيدين للسلطة في وقت سابق، أكدوا أن جريمة "القتل غيلة" لا يجوز فيها العفو، سواء من جانب السلطات أو من أهالي الضحية.

وزير العدل السابق محمد العيسى وعضو هيئة كبار العلماء، في تصريح واضح أن قتل القتلة لايقبل فيه العفو:https://t.co/8RSDNkh8Zq — د. عبدالله العودة (@aalodah) May 22, 2020

تكييف العقوبة وفقاً للنيابة العامة "قصاص" منذ البدء يوضّح النيّة المبيّتة لتبرئة قتلة خاشقجي أو الذهاب لمسار "العفو" من قِبل العائلة.

وللأسف هذا الذي حصل كناهو متوقّع. جريمة قتل الشهيد خاشقجي هي قتل غيلة لن تسقط بالتقادم وعملية اغتيال واستغلال السلطة.. إضافة لجرائم أخرى. https://t.co/WWmmJnn96g — د. عبدالله العودة (@aalodah) May 22, 2020

قبل مقتل الشهيد #خاشقجي كان الحكم المعمول به في #السعودية هو منْع العفو في قتل الغِيلة، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعليمات وزارة العدل السعودية ذاتها. لكن لأن القاتل الآن هو #أبو_منشار وزمرته، فقد أصبح العفو في قتل الغيلة فضيلة!! لعنة الله على النفاق والتلاعب بأحكام الإسلام pic.twitter.com/drH6WJMrJN — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 22, 2020

جزاكم الله خير 😀 https://t.co/1Bdrsk7FEU — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 22, 2020

أيضا شكك آخرون في قرار أبناء خاشقجي مؤكدين أنهم مجبرون على إصدار هذا التصريح من جانب السلطات التي ترغب في إغلاق ملف القضية مع حلول الذكرى الثالثة لتولي ابن سلمان ولاية العهد.

عفا أبناء #جمال_خاشقجي عن قتَلَة أبيهم في بيان قبل قليل، غالباً تحت ضغط #محمد_بن_سلمان، بحكم أنّ القاضي ومرتكب الجريمة واحد، لكن قبل العفو هذا فات القاضي الذي أصدر حكمه بقتل مرتكِبي الجريمة بشكل مباشر أنّ قتل الغيلة – وفق الشرع الذي يشترع به هذا القاضي – لا عفو فيه#فضيحة pic.twitter.com/gr4xK0L2DK — Ali Mourad (@alihmourad) May 22, 2020

توقعوا خروج قتلة #جمال_خاشقجي في عيد الفطر! وهو الذي قتلتْه سلطة جائرة غيلةً، ولا عفوَ في قتل الغِيلة، فكيف إذا كان القاتل هو الخصم والحكَم. يستطيع #مبس أن يتنزع العفو من أولياء القتيل، وهم معذورون بالإكراه، لكنه لن ينتزعه يومَ يأتي المقتول "متلبّبًا قاتله… تشخب أوداجه دما…" pic.twitter.com/EskY4PnvUG — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 22, 2020

كما هاجم البعض أبناء خاشقجي قائلين إنهم بذلك ضيّعوا حق والدهم في القصاص من بعض قتلته مقابل بعض المغريات من جانب السلطات.

https://twitter.com/Bandaralshafi/status/1263631144895025152?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لإتمام زواجه رسميًا! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من امر بقتله".

جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميًا ..! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لاعن القتلة ولا من امر بقتله ..!#جمال_خاشقجي — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 22, 2020

وأضافت "أصبح جمال رمزا عالميا أكبر منا جميعاً قريبا كان أم حبيبا. وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا".

أصبح جمال رمز عالمي أكبر منا جميعاً قريب كان أم حبيب. وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا. pic.twitter.com/9XnytonV2C — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 22, 2020

وأعاد الناشط الحقوقي والمعارض السعودي يحيى عسيري، نشر تغريدة تحتوي على بيان من عدد من السياسيين والحقوقيين، تحدثوا فيه عن أن قضية مقتل خاشقجي ليست قضية عائلية، وليست قضية قتل خطأ في إطار طبيعي.

وأضاف عسيري في تغريدته الجديدة "لم يقتله أحد بسبب وضع شخصي لنصمت وتتدخل عائلته! هي جريمة سلطات، قتلته السلطات بسبب عمله السياسي، قضيته سياسية، فليصمتوا".

هذا بيان من عدد من السياسيين والنشطاء، نجدد ونذكر ونشرح لمن لا يعي لا سياسيًا ولا قانونيًا:

قضية قتل #جمال_خاشقجي ليست قضية عائلية، ليست قتل خطأ في إطار طبيعي!

لم يقتله أحد بسبب وضع شخصي لنصمت وتتدخل عائلته!

هي جريمة سلطات، قتلته السلطات بسبب عمله السياسي، قضيته سياسية، فليصمتوا! https://t.co/ok7yeJgHkm — Yahya Assiri يحيى عسيري #NAAS (@abo1fares) May 21, 2020

جريمة مقتل خاشقجي

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب في صحيفة "الواشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، واعتقال 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، بينما ما أُطلق سراحُ الأسماء المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".

وأشار التقرير الدولي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ابن سلمان.

كما خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي هو المسؤول عن جريمة اغتيال خاشقجي.