"نحن دولة ذات سيادة".. الحكومة الفلسطينية ترفض استلام مساعدات إماراتية

قالت وزير الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الخميس، إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات.

وأضافت، ردا على أسئلة الصحفيين، خلال إطلاق حملة للحماية من فيروس كورونا، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية "لم ينسق معنا بشأن المساعدات الطبية الإماراتية، ونرفض استقبالها دون التنسيق معنا".

وتابعت "نحن دولة ذات سيادة، يجب أن يُنسق معنا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اليوم الخميس خلال اجتماع بمكتبه، إن الحكومة لا علم لها بهذه المساعدات و لم يتم التنسيق مع الحكومة الفلسطينية بشأنها.

بدوره، قال مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول إن شحنة المساعدات الطبية الإماراتية وصلت مدينة تل أبيب، بالتنسيق مع المنسق الأممي لعملية السلام نيكولا ملادينوف، ودون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف المصدر "تأتي الشحنة في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل، وهو ما نرفضه".

و كانت قد حطت يوم الأربعاء الماضي، في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي طائرة إماراتية محمّلة بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا.

لأول مرة هبطت في إسرائيل طائرة شحن تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية في رحلة مباشرة من أبو ظبي وعلى متنها مساعدات إنسانية للتعاطي مع وباء كورونا للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة وبالتنسيق مع إسرائيل. نأمل أن تكون الرحلة فاتحة خير مبشرة بتدشين رحلات تحمل سياحا إلى إسرائيل https://t.co/OyTC3Juctq — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) May 19, 2020

والرحلة هي أول رحلة طيران يعلن عنها بين الإمارات وإسرائيل، اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

واحتفت الأوساط الإعلامية الإسرائيلية بالحدث الاستثنائي وغير المسبوق، وقال حساب "إسرائيل في الخليج" التابعة للخارجية الإسرائيلية "نأمل أن تكون الرحلة فاتحة خير مبشرة بتدشين رحلات تحمل سياحًا إلى إسرائيل".

לראשונה – מטוס מטען של חברת תעופה מאבו דאבי נחת בישראל. מדובר בסיוע הומניטרי להתמודדות עם מגפת הקורונה ששלחה ממשלת האמירויות לרשות הפלסטינית ולרצועת עזה, בתיאום עם ישראל@sharonidan pic.twitter.com/swdK6GSXy5 — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2020

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل، ورغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات.