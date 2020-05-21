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مصر.. شفاء أصغر طفل من فيروس كورونا (فيديو)

خروج أصغر طفل من مستشفى العزل بمحافظة الشرقية شمالي مصر
خروج أصغر طفل من مستشفى العزل بمحافظة الشرقية شمالي مصر
20/5/2020

غادر طفل عمره عامان مستشفى العزل في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شرق القاهرة)، وذلك بعد تماثله للشفاء من بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وودع الطاقم الطبي الطفل، فضلًا عن 18 شفيوا  آخر بالزغاريد والورود؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء في مستشفى عزل الشرقية إلى 77 حالة شفاء، في أقل من شهر منذ تخصيص هذا المستشفى للحجر الصحي.

وفي السياق، ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في مصر إلى 3 آلاف و994  ، أما إجمالي عدد الإصابات فبلغ 14 ألفًا و229 حالة، بينما أودى الفيروس بحياة 680 .

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