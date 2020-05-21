مصر.. اعتداء وتنمر على مسعف وزوجين بسبب كورونا (فيديو)

تداول ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لأحد المسعفين في منطقة العباسية بالقاهرة، تعرض للتنمر والاعتداء أثناء ذهابه لإحضار إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وحسبما جاء في وصف الصور المتداولة، مزق 3 شباب البدلة الواقية للمسعف بعدما اعترضوا طريقه، ووصفوه بـ "كورونا" و"الجرب"، كما اعتدوا عليه بالضرب أثناء نزوله من سيارة الإسعاف لتسيير الزحمة بمنطقة العباسية.

وقال رئيس هيئة الإسعاف، محمد جاد، في تصريحات محلية، إنه تلقى بالفعل إخطارًا بتلك الواقعة المتداولة، وأصدر أوامره بالتحقيق فيها لمعرفة التفاصيل وجاري التأكد من حقيقة الأمر، وفق قوله.

"أبعد ليه هو أنا جربان؟ أوسخ من الجرب أبعد عننا بكرونتك دي".. شباب يتنمرون على مسعف ويعتدون عليه بالضرب أثناء نزوله من سيارة الإسعاف لتسيير الزحمة بمنطقة العباسية في #القاهرة pic.twitter.com/deLKvniPuD — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 20, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على المسعف أثناء نقله إحدى حالات كورونا إلى مستشفى العزل بمنطقة العباسية.

وبيّنت التحريات، أنه أثناء توجه المسعف المشار إليه لنقل إحدى الحالات المشتبه فيها بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور تطورت لتشابك بالأيدي والتعدي عليه بالضرب، في دائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة.

وأمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحدهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأشار الآخر على اقتصار دوره على الفض فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ده مسعف ف العباسية ورايح يجيب حالةوالطريق كان زحمة

نزل يوسع الطريق

٣ شباب قالولو ابعد عننا كدة قالهم انتو شايفنا جرب قالولوا اوسخ من الجرب ابعد عننابكرونتك دي

قالهم مفيش حد جربان غيركم قاموا ضربوه وقطعو البدلة الواقية ورد فعل سلبي من الناس الي ماشيةفالشارع ومحدش اتدخل ايدواتكسرت pic.twitter.com/3HNNs00gtg — loloo🇪🇬 ♊صَبْرٌجَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَان (@thenewstar73) May 19, 2020

وفي منطقة المعادي بالعاصمة المصرية، شكت امرأة كذلك من تعرضها هي وزوجها للتنمر من الأهالي بعد إصابتهما بكورونا، بالإضافة إلى رفض التعامل معهما قام السكان بقطع المياه عنهما عمدًا أكثر من مرة.

وقالت الزوجة "تعرضنا لأسوأ معاملة من الجيران، زوجي بين الحياة والموت وحين عاد من مستشفى صدر العباسية رأيت تجمهر الناس تحت العمارة وتحدثوا معنا بطريقة غير لائقة وكأننا فعلنا جريمة".

وتابعت باكية "نتعرض للتنمر من الجميع كأننا جربة يجب القضاء عليها أو يكون مصيرنا الطرد أنا وزوجي وأولادي. حرام عليكم أنا خائفة وقلقة، وإلى جانب المرض نتعرض لأسوأ معاملة كأننا مصابون بالإيدز أو مرض غير أخلاقي. زوجي أصيب وهي تلبي التزامات العمل والبيت".

"بيقطعوا عننا الميه ومحدش بيرضى يتعامل معانا".. سيدة تشكو تعرضها هي وزوجها للتنمر من الأهالي بمنطقة المعادي بعد إصابتهم بفيروس #كورونا pic.twitter.com/VGjvhJwwi0 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 20, 2020

ومع بدايات تفشي كورونا في مصر، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق الإساءة والتنمر بحق كل من يرتبط اسمه بكورونا.

إذ بمجرد الإعلان عن حالة كورونا "حية أو ميتة"، يتسارع الجميع إلى تجريد الحالة من إنسانيتها وتحويلها وعائلتها لمصدر خطر مؤكد، ويتعرضان للتنمر ومحاولات طرد الأحياء ورفض دفن جثث الضحايا.

ولم يقتصر الأمر على الشخص وحده "الموصوم" بكورونا، فيتم تداول الاسم بالكامل وتفاصيل العائلة وعدد الأولاد وأسماء مدارسهم، وتصبح العائلة على امتدادها من المحظورات.

وتعدى الأمر ليصل حتى إلى الأطباء وطواقم التمريض الذين يتعاملون من قرب مع مرضى الفيروس.

والشهر الماضي، انتشر فيديو لطبيبة مصرية تعرضت للتنمر ومحاولات طرد من مسكنها.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.

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ده محمود لطفى مسعف من #الإسماعيلية كان في العباسية رايح يجيب حالة والطريق كان زحمة نزل يوسع الطريق للسواق ٣ شباب قالولوا ابعد عننا كده قالهم انتو شايفني جرب قالولوا اسوأ من الجرب ابعد عننا بكرونتك دي

👇🏻 pic.twitter.com/oR0y3GtSb5 — Diana 🇵🇸🇹🇷🇩🇿🇶🇦🇹🇳🇮🇶🇱🇾🇲🇦🇾🇪🇵🇰🇸🇦 (@Diana1Diana7744) May 19, 2020

ده مسعف فى العباسية ورايح يجيب حالة والطريق كان زحمة

نزل يوسع الطريق

٣شباب قالولو ابعد عننا كدة قالهم انتو شايفنا جرب قالولوا اوسخ من الجرب ابعد بكرونتك

قالهم مفيش حد جربان غيركم فضربوه وقطعو البدلة الواقية ومحدش اتدخل غير لما ايده اتكسرت

السواق خد نمرة العربيتهم

ادعموه يجيب حقه pic.twitter.com/c4jcA1dEV3 — safaa kassab (@safe_kassb) May 19, 2020