ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تسيطر على مدينة الأصابعة وتركيا تهدد حفتر (فيديو)

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، محمد قنونو، استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بشكل كامل.

وأضاف قنونو أن سلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء الأصابعة لرصد اي تحركات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الهاربة.

وكانت قوات الوفاق أعلنت تقدمها إلى وسط مدينة الأصابعة (100 كم جنوب غربي العاصمة طرابلس)، بينما تواصل مطاردتها لفلول قوات حفتر.

وقال قنونو في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التي شنتها الحكومة لمواجهة هجوم حفتر على طرابلس "قواتنا البطلة تُطارد فلول ميليشيا حفتر الإرهابية في الأصابعة وتُسيطر على منطقة جندوبة وأولاد أدريس وتتقدم الى وسط المدينة".

قوات الوفاق الليبية تفرض سيطرتها بالكامل على مدينة #الأصابعة بعد طرد مليشيا حفتر منها pic.twitter.com/tSBNKHbhQi — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) May 21, 2020

وفي وقت سابق الخميس، أفادت قناة ليبيا الأحرار الخاصة بأن قوات الوفاق تمكنت من الدخول إلى وسط مدينة الأصابعة بعد اشتباكات مع قوات حفتر.

وقالت القناة إن قوات الجيش شنت هجوما على قوات حفتر، الهاربة من قاعدة الوطية الجوية، والمتحصنة في الأصابعة، ودخلت وسط المدينة.

بالفيـديو قوات الجيش الليبيي تواصل تقدمها بوسط الأصابعه صباح اليوم pic.twitter.com/bLdiNpORq2 — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) May 21, 2020

جدير بالذكر أن أعيان قبائل الأصابعة، أعلنوا الأربعاء انضمامهم إلى الحكومة الشرعية، لكن الكتيبة 166 التابعة لحفتر بالمدينة، و القوات الفارة من قاعدة الوطية، نقضت الاتفاق وهاجمت القوات الحكومية عند دخولها المدينة، مما أوقع قتلى وجرحى، وأفشل مساعي انضمامها إلى الحكومة دون قتال.

تهديد تركي

من جهة أخرى، شددت تركيا على أنها ستعتبر عناصر قوات حفتر، أهدافا مشروعة في حال استهدفت مصالحها في ليبيا.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان صادر عنه، الخميس، تعليقاً على إعلان قوات حفتر، اعتزامها استهداف المصالح التركية في ليبيا.

وأوضح أقصوي أنه من المثير صدور تهديدات قوات حفتر باستهداف المصالح التركية جواً، في أعقاب وصول مقاتلات حربية، إلى الشرق الليبي، بدعم خارجي.

وأشار إلى أن التصريحات الصادرة من قبل قوات حفتر في هذا الخصوص، ما هي إلا انعكاس لهذيانها بسبب الخسائر التي منيت بها مؤخراً في الميدان، مبيناً أنها مؤشر بارز على اعتزامها تصعيد الوضع في ليبيا.

وتابع "نؤكد مجدداً، أننا سنعتبر عناصر الانقلابي حفتر أهدافًا مشروعة إذا استهدفت مصالح تركيا في ليبيا".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، أن روسيا أرسلت 8 مقاتلات على الأقل إلى قوات حفتر.

وبحسب تقرير لبلومبرغ، فإن قوات حفتر زعمت أنها ستطلق "أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا ضد الأهداف التركية".