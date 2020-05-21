لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 21 مايو/أيار)

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 5 ملايين و125 ألفا، توفي منهم أكثر من 331 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليونين و 45 ألفا آخرين، بحسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 21 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يغلق البلاد إذا ما كانت هناك موجة ثانية من فيروس كورونا.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة جديدة و774 إصابة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 83 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28215.

وزارة الصحة الفلسطينية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة ترفع الإجمالي إلى 55.

مصادر طبية يمنية: 93 حالة وفاة في مدينة عدن اليوم بسبب الأوبئة والحميات غير المشخصة.

اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 4 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى193 والوفيات 33.

الصحة العراقية تعلن تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا و153 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 45 حالة.

إيطاليا تعلن تسجيل 156 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32486.

وزير الصحة التركي: 27 وفاة بفيروس كورونا و961 إصابة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 186 إصابة بفيروس كوروناو7 حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة وتماثل 94 حالة للشفاء.

وزير الصحة الأردني يعلن تسجيل 12 حالة شفاء من فيروس كورونا و11 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 684.

وزارة الصحة الإسبانية: 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 233037.

وزارة الصحة الإسبانية: 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 27940.

وزارة الصحة البريطانية: 338 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 36042.

السلطات الصحية الدانماركية: وفاة 7 أشخاص بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 561.

السلطات الصحية السويدية: وفاة 40 شخصا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3871.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 12 وفاة جديدة و2532 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 65077.

وزارة الصحة القطرية: تعافي 688 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 7288.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

وزارة الصحة القطرية: 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 31346.

رئيس الوزراء الفلسطيني: سمعنا عن طائرة المساعدات الإماراتية من الصحف ولم ينسق معنا أحد بشأنها.

وزيرة الصحة الفلسطينية: السلطة لا تستطيع استقبال المساعدات الإماراتية لأنه لم يتم التنسيق معنا بشأنها.

موقع جونز هوبكنز: تسجل 23192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 1501 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93439.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 147 من المصابين.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 1024.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 129.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 18609.

اتحاد النقل الجوي الدولي: 24 مليار دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط جراء جائحة كورونا.

عضو نقابة الأطباء المصرية منى مينا: هناك تزايد غير مسبوق في الإصابات بـكورونا خلال الفترة الماضية.

وزير التعليم العالي المصري: نتوقع 40 ألف إصابة بـ فيروس كورونا بحلول 16 يوليو نسجل بعدها صفرا إصابات استنادا للأرقام الفعلية المسجلة.

وزارة الصحة الإثيوبية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 398.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7185.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 196.

وزارة الصحة الكويتية: تعافي 320 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5205.

وزارة الصحة الإيرانية: 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129341.

وزارة الصحة الإيرانية: 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7249.

رئاسة الشؤون الدينية في تركيا: صلاة العيد لن تقام في المساجد بسبب فيروس كورونا.

وزارة الصحة البلجيكية: 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 56235.

وزارة الصحة البلجيكية: 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9186.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6370.

الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين فقط بـفيروس كورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة.

عدد المتعافين من فيروس كورونا في سلطنة عمان يصل إلى 1821 بعد تسجيل 160 حالة شفاء جديدة.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 410 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال 3 أيام.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 127 وفاة جديدة بالفيروس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 3099.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 8849 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317554.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 2193 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48091.

وزارة الصحة الباكستانية: 32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1017.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8645.