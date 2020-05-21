صحيفة فرنسية: الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق غيّر المشهد

قالت صحيفة فرنسية، الخميس، إن الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق الليبية -المعترف بها دوليا- غيّر المشهد على الساحة في ليبيا، وأنهى اعتداءات مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأشارت صحيفة "لوبينيون" في خبر بعنوان "ليبيا: الجيش التركي يلحق هزائم ثقيلة بصديق باريس حفتر"، إلى أن حفتر المدعوم من فرنسا، تلقى هزائم عديدة مؤخرا يمكن أن تضعفه سياسيا.

ولفتت إلى أن الإمارات زودت مليشيا حفتر بـ4 منظومات دفاع جوي روسية من طراز بانتسير، وتمكنت قوات الوفاق الوطني من تدميرها أو السيطرة عليها بمساعدة الجيش التركي.

واعتبرت "لوبينيون" أن الدعم العسكري التركي لليبيا منذ بداية ديسمبر/كانون الأول 2019 أدى إلى تغيير الوضع في الميدان، وإنهاء الهجمات التي تشنها قوات حفتر على مشارف العاصمة منذ قرابة عام.

وأضافت الصحيفة أن تركيا استخدمت طائرات مسيرة في ليبيا، كما فعلت من قبل في شمال شرقي سوريا.

وأوضحت أن الجيش التركي أظهر أداء مشابها لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، مشيرة إلى الأداء العالي للطائرات المسيرة.

وشددت على أن الحكومة الليبية استطاعت الوقوف في وجه مليشيا حفتر جنوب سرت (450 كلم شرق طرابلس)، بفضل الدعم التركي.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في مدن الساحل الغربي كافة وحتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غربي ليبيا).

ويعد تحرير قاعدة الوطية، الإثنين الماضي، هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، فضلًا عن أضرار مادية واسعة.

وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، محمد قنونو، استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة (100 كم جنوب غربي العاصمة طرابلس) بشكل كامل.

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