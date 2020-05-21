شركة أدوية إنجليزية: قادرون على توفير مليار جرعة لقاح ضد كورونا

قالت شركة "أسترازينيكا" لصناعة الأدوية الإنجليزية، اليوم الخميس، إن لديها القدرة الإنتاجية على تصنيع مليار جرعة من لقاح جامعة أكسفورد المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها "أبرمت اتفاقيات أولية لتوفير ما لا يقل عن 400 مليون جرعة"، مشيرة إلى أنها "ستبدأ عمليات التسليم الأولى في سبتمبر/أيلول القادم.

وأشارت أنها "تهدف لإبرام المزيد من الصفقات لزيادة قدرتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لضمان الوصول إلى لقاح يكون متاحًا عالميًا".

وجاء بيان الشركة بعد حصولها على مليار دولار من "هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم الأمريكية" لتطوير اللقاح وإنتاجه وتسليمه.

وذكرت "أسترازينيكا" أن "برنامج التطوير يشمل تجربة سريرية للمرحلة الثالثة بمشاركة 30 ألف شخص بالإضافة لتجربة للأطفال".

وأكدت الشركة أنها تتعاون مع عدد من الدول والمنظمات متعددة الأطراف "لجعل اللقاح المحتمل لجامعة أكسفورد متاحًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بطريقة منصفة."

وأوضحت الشركة أنها "بدأت المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية الشهر الماضي لتقييم السلامة والقدرة المناعية والفعالية لدى أكثر من 1000 متطوع سليم في إنجلترا".

ولفتت إلى أنه إذا كانت نتائج هذه التجارب، المتوقع ظهورها قريبًا، إيجابية "فإنها يمكن أن تقود إلى تجارب في مراحل متأخرة في عدد من البلدان".

لا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد (رويترز)

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا، باسكال سوريوت، إن الشركة "ستبذل كل ما في وسعها لجعل هذا اللقاح متاحًا بسرعة وعلى نطاق واسع".

وفي بيان سابق، أفادت الشركة بأنها ستتمكن من تسليم ما يصل إلى 30 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا إلى المملكة المتحدة بحلول سبتمبر القادم و100 مليون جرعة بحلول نهاية العام.

وكانت "أسترازينيكا" وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتصنيع وطرح اللقاح المحتمل الذي تطوره الجامعة لمكافحة فيروس كورونا.

وحتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 5 ملايين و130 ألفا، توفي منهم أكثر من 331 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليونين و 45 ألفا آخرين، بحسب موقع "وورلد ميترز".