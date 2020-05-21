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سياسة

"راهنت على فاشلين".. إماراتيون يدعون إلى محاسبة حكومتهم على دعم حفتر

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) واللواء المتقاعد خليفة حفتر
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) واللواء المتقاعد خليفة حفتر
21/5/2020

طالب إماراتيون على وسائل التواصل الاجتماعي بمحاسبة حكومة بلادهم على المليارات التي صرفتها لدعم خليفة حفتر في ليبيا.

ودعوا إلى وجود مجلس وطني يراقب تصرفات الحكومة ويحاسبها.

وكتبوا على تويتر "إن الدخول في معارك خاسرة والمراهنة على أشخاص فاشلين هو من سوء التقدير والتدبير".

ودعا بعض المشاركين قادة الإمارات إلى مراجعة حساباتهم وخططهم بالمنطقة، مشيرين إلى أن ما يحدث في ليبيا يثبت أن البقاء للأصلح، قائلين إن كسب عداوة الشعوب خسارة كبيرة والأموال التي صرفت على الفاشلين ستكون وبالا عليهم.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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