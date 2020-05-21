"راهنت على فاشلين".. إماراتيون يدعون إلى محاسبة حكومتهم على دعم حفتر

طالب إماراتيون على وسائل التواصل الاجتماعي بمحاسبة حكومة بلادهم على المليارات التي صرفتها لدعم خليفة حفتر في ليبيا.

ودعوا إلى وجود مجلس وطني يراقب تصرفات الحكومة ويحاسبها.

ألا يحق لنا كشعب إماراتي أن نحاسب الحكومة على المليارات التي تصرف على المجرم حفتر وغيره؟! بالمناسبة بعض المعتقلين في السجون بسبب عريضة طالبوا فيها بمجلس وطني يراقب ويحاسب الحكومة .. #عريضة_٣_مارس pic.twitter.com/PzlohpSnx0 — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) May 20, 2020

وكتبوا على تويتر "إن الدخول في معارك خاسرة والمراهنة على أشخاص فاشلين هو من سوء التقدير والتدبير".

الدخول في معارك خاسرة والمراهنة ع أشخاص فاشلين هو من سوء التقدير والتدبير.

لذلك على القيادة في #الإمارات أن تراجع حساباتها في خططها في المنطقة.

خلاصة ما يحدث اليوم في #ليبيا أن البقاء للأصلح، و أن كسب عداوة الشعوب خسارة كبيرة، وأن الأموال التي صرفت ع الفاشلين هي وبالٌ عليكم — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) May 18, 2020

ملايين الدولارات التي أنفقتها الأنظمة في #السعودية و #الإمارات صارت هباء أمام ثوار #ليبيا وطائرات تركيا المسيّرة تخيلوا كم كانت هي المشاريع الاستراتيجية التي ستكسبها الأمة لو أنفق عليها قادة #محور_الشر نصف ما أنفقوه على تسليح المجرم #حفتر في #ليبيا#الوطية#Libya pic.twitter.com/viWZ0LyN8c — الاسطنبولي (@istanbulli1453) May 18, 2020

ودعا بعض المشاركين قادة الإمارات إلى مراجعة حساباتهم وخططهم بالمنطقة، مشيرين إلى أن ما يحدث في ليبيا يثبت أن البقاء للأصلح، قائلين إن كسب عداوة الشعوب خسارة كبيرة والأموال التي صرفت على الفاشلين ستكون وبالا عليهم.

لا أموال الإمارات، ولا مرتزقة الروس، ولا استشارات فرنسا، ولا الدعم العسكري المصري، ولا التدريب الأردني أغنى عن حفتر شيئاً.

حكومة الوفاق وبدعم من الطائرات المسيرة التركية تكمل مشوارها.

تركيا حليف حقيقي وموثوق، وما بعد اليوم ليس كقبل🇹🇷🇹🇷 — Muhammed Ünalmış (@Muhammedunalmis) May 18, 2020

وهذه المنظومة الروسية التي زودت بها الإمارات حفتر.

يجري صيانتها لتستعمل لإسقاط الطائرات الصينة التي زودت بها الإمارات حفتر.

قال سبحانه وتعالى

"فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ"

صدق الله العظيم

#الوطية #الامارات pic.twitter.com/oKMh6DHZQN — عماد الدين بلعيد (@EmadBileid) May 18, 2020

#الامارات

الاسلحة التي تم غنمها من قاعدة الوطية تحرر جزر طنب الكبرى والصغرى وابو موسى لا اعرف لماذا تنفق الامارات كل هذه الاموال لقتلنا ولا تنفق ربعها لتحرير جزرها المحتلة محمد بن زايد يدمر اموال الامارات — تهاني الهمام (@Tahani_alhmam) May 18, 2020

قوات الوفاق الليبية تتقدم بالشكر لدولة الإمارات الشقيقة على الهدية التي خلفتها قوات حفتر للوفاق في قاعدة الوطية.

منظومة صواريخ روسية متطورة بقيمة 50 مليون دولار.

عقبى للجيش الوطني اليمني يحصل هدايا مماثلة في أبين وعدن. — رياض الغيلي 📶 (@RGhaili) May 18, 2020