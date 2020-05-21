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سياسة

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الطاقة المصري.. ماذا قال؟

وزير الطاقة المصري طارق الملا
وزير الطاقة المصري طارق الملا
21/5/2020

احتفت الخارجية الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي بتهنئة وزير الطاقة المصري لوزير الطاقة الإسرائيلي.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، إن وزير الطاقة المصري طارق الملا اتصل بنظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتس لتهنئته بتولي حقيبة الطاقة لولاية أخرى.

وأضاف الحساب في تغريدة عبر تويتر، أن الوزير المصري أعرب عن يقينه باستمرار التعاون المهم بين إسرائيل ومصر.

وبالإضافة إلى العلاقات الإسرائيلية مع نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تجري ترتيبات غير معلنة بين عدد من الدول العربية وإسرائيل في إطار تطبيع العلاقات، وهو ما يتناغم مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، والتي يرفضها الفلسطينيون.

وكان ترمب قد أعلن "صفقة القرن" المزعومة، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن خطة شملت إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في جزء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وتظهر ملامح هذه الخطوات التطبيعية على أصعدة مختلفة، من بينها الرياضة والفن، إذ استقبلت الإمارات رياضيًا إسرائيليا بالأحضان، على حد تعبيره.

وفي سياق التطبيع الدرامي، أثير جدل واسع حول مسلسل "أم هارون" ومسلسل "مخرج 7″، واتُهم المسلسلان بالتطبيع مع إسرائيل وتغيير حقائق تاريخية.

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