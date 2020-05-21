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سياسة

إماراتيون يهاجمون السلطة الفلسطينية لرفضها مساعدات بلادهم

طائرة إماراتية تهبط في مطار بن غوريون بتل أبيب الليلة للمرة الأولى
طائرة إماراتية تهبط في مطار بن غوريون بتل أبيب الليلة للمرة الأولى
21/5/2020

هاجم مغردون ونشطاء إماراتيون السلطة الفلسطينية بعد رفض الأخيرة استلام المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للفلسطينيين عبر تل أبيب دون تنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قد صرح، الخميس، خلال اجتماع بمكتبه أن الحكومة لا علم لها بهذه المساعدات و لم يتم التنسيق مع الحكومة الفلسطينية بشأنها.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الخميس، إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات. وأضافت "لم "نرفض استقبالها دون التنسيق.. نحن دولة ذات سيادة، يجب أن يُنسق معنا".

وقال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن عدم استلام السلطة الفلسطينية لمساعدات الإمارات الطبية المرسلة للشعب الفلسطيني ينم عن "غباء سياسي" شديد. وأضاف: "السلطة الفلسطينية المترهلة تثبت في كل مناسبة انها ليست عند حسن الظن وليست بقدر المسؤولية التاريخية".

وكان مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، قال لوكالة الأناضول إن شحنة المساعدات الطبية الإماراتية وصلت مدينة تل أبيب، بالتنسيق مع المنسق الأممي لعملية السلام نيكولا ملادينوف، ودون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف المصدر "تأتي الشحنة في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل، وهو ما نرفضه".

وحطت يوم الأربعاء الماضي، في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي طائرة إماراتية محمّلة بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا.

https://twitter.com/j2cz6/status/1263533281812897792?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/saif_alhamiri1/status/1263526731975208960?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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