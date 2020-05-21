إماراتيون يهاجمون السلطة الفلسطينية لرفضها مساعدات بلادهم

هاجم مغردون ونشطاء إماراتيون السلطة الفلسطينية بعد رفض الأخيرة استلام المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للفلسطينيين عبر تل أبيب دون تنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قد صرح، الخميس، خلال اجتماع بمكتبه أن الحكومة لا علم لها بهذه المساعدات و لم يتم التنسيق مع الحكومة الفلسطينية بشأنها.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الخميس، إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات. وأضافت "لم "نرفض استقبالها دون التنسيق.. نحن دولة ذات سيادة، يجب أن يُنسق معنا".

وقال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن عدم استلام السلطة الفلسطينية لمساعدات الإمارات الطبية المرسلة للشعب الفلسطيني ينم عن "غباء سياسي" شديد. وأضاف: "السلطة الفلسطينية المترهلة تثبت في كل مناسبة انها ليست عند حسن الظن وليست بقدر المسؤولية التاريخية".

عدم استلام السلطة الفلسطينية لمساعدات الإمارات الطبية المرسلة للشعب الفلسطيني لدعم جهود الطاقم الطبي الفلسطيني لمواجهة خطر كورونا ينم عن غباء سياسي شديد. السلطة الفلسطينية المترهلة تثبت في كل مناسبة انها ليست عند حسن الظن وليست بقدر المسؤولية التاريخية. pic.twitter.com/rYgXAaF8iF — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 21, 2020

وكان مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، قال لوكالة الأناضول إن شحنة المساعدات الطبية الإماراتية وصلت مدينة تل أبيب، بالتنسيق مع المنسق الأممي لعملية السلام نيكولا ملادينوف، ودون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية ترفض مساعدات طبية إماراتية لمكافحة فيروس #كورونا

الحجة إن المساعدات وصلت عبر مطار اسرائيلي وان ذلك يمس السيادة الفلسطينية قبل ذلك ولأكثر من مرة لم ترفض السلطة المساعدات التركية التي وصلتها عبر المطارات والموانئ الإسرائيلية ولم نسمعها تتكلم عن السيادة 🤔 pic.twitter.com/WQcA4lfEUe — محمد الحمادي 🇦🇪 (@MEalhammadi) May 21, 2020

وأضاف المصدر "تأتي الشحنة في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل، وهو ما نرفضه".

وحطت يوم الأربعاء الماضي، في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي طائرة إماراتية محمّلة بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا.

للأسف الأشقاء الفلسطينين دائماً حساباتهم غلط .. لماذا لديهم الإصرار على خسارة إخوانهم و أصدقائهم ؟؟ #السلطة_الفلسطينية نصيحة من محب .. لا تخسرون من يحبكم وقدم لكم الكثير منذ عقود #بس_اقول — SUHAIL AL ABDOOL العبدول (@s_alabdool) May 21, 2020

يا شلوكة مصاري الامارات تستقبلونها لدفع رواتب النور في السلطة ومساعدتها الطيبة صارت سيادة كنادر المتطوعين اللي حملو المساعدات والطيارين تسوا كل اخوات الشلكة اللي بالضفة وعلى راسهم النوري ابو مازن … pic.twitter.com/59GRT3yiQb — حمد المزروعي (@uae_3G) May 21, 2020

الأنباء عن رفض السلطة الفلسطينية قبول المساعدات الطبية المرسلة من دولة الإمارات يعتبر فعل مشين ووقح، والحجة أنه لم يكن هناك تنسيق أكثر معيباً ففي العرف العربي عار أن تغلق بابك في وجه ضيفك فكيف بمن أرسل لك الغوث والدواء. — هاني مسهور (@hsom67) May 21, 2020

أخلت الإمارات مسؤوليتها وقامت بواجبها خير قيام حينما أرسلت مساعدات لأهلنا في فلسطين عبر الأونروا المخولة بتسلم تلك المساعدات.. جهد أخوي وإنساني انتظره المتربصون لمحاولة تشويهه لصالح جهات أضحت نوايا مكشوفة للعالم 👇🏻👇🏻 | فعلا لا يرد الكريم إلا اللئيم | pic.twitter.com/CTHgQCLjZX — جمال الحربي (@JALHARBISKY) May 21, 2020

السلطة الفلسطينية ممثلة في مختلف مسؤوليها نكرانهم للجميل والمعروف معهود ،،، إسقاطاتهم منبعها وضاعة أخلاقية ؟؟؟ #زهرة_عرفات #coronavirus #كورونا_الجديد #كورونا_فلسطين — Ali Khalifa (@Bu3osha) May 21, 2020

https://twitter.com/j2cz6/status/1263533281812897792?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/saif_alhamiri1/status/1263526731975208960?ref_src=twsrc%5Etfw