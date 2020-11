أطباء بلا حدود: وفيات كورونا في عدن تكشف عن كارثة باليمن

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات في مركز علاج مرضى كوفيد-19الذي تُديره في مدينة عدن (جنوبي اليمن) يكشف عن "وجود كارثة أوسع نطاقًا في المدينة".

وأضافت المنظمة أن فصول هذه الكارثة بدأت تتكشف الآن، وفي بيان صحفي قالت المنظمة إنها "استقبلت منذ 30 أبريل/نيسان الماضي وحتى 17 مايو/أيار الجاري 173 مريضًا، لقي 68 منهم حتفهم، على الأقل".

In Aden’s only #COVID-19 treatment centre we are seeing a catastrophe unfold.

"What we are seeing in our treatment centre is just the tip of the iceberg in terms of the number of people infected and dying in the city".

