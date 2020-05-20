وزير داخلية ليبيا لقرقاش: الأزمة ما كانت لتقع لولا تدخلاتكم الخبيثة

رد وزير الداخلية الليبي فتحي علي باشاغا، على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، التي حاول خلالها التظاهر بحرص بلاده على العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال باشاغا إن الأزمة في ليبيا، ما كانت لتكون أصلا لولا "التدخلات الخبيثة للإمارات في الشؤون الداخلية للبلاد، وإرسالها الأسلحة وقيامها بشراء الذمم بالمال الفاسد، والتحريض على العنف بالإعلام المضلل ودعم الانقلابيين".

كفاكم ضحكا على المغفلين، وتلاعبا بالألفاظ والموازين، وقلبا للحقائق، ولعبكم دور أبناء يعقوب، وادعاءكم البكاء على يوسف. سخَّرتمْ إعلامكم المضلل، ومالكم الفاسد، وخرقتم باستمرار قرارات @UN بحظر توريد الأسلحة إلى #ليبيا سعياً منكم وراء سراب حلمكم بمشروع ديكتاتوري آخر في المنطقة. — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) May 19, 2020

وأضاف باشاغا، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر" كفاكم ضحكا على المغفلين، وتلاعبا بالألفاظ والموازين، وقلبا للحقائق، ولعبكم دور أبناء يعقوب، وادعاءكم البكاء على يوسف".

وقال" سخَّرتمْ إعلامكم المضلل، ومالكم الفاسد، وخرقتم باستمرار قرارات الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا".

وأوضح باشاغا أن محاولات الإمارات ما هي إلا جزء من السعي وراء سراب حلم بمشروع ديكتاتوري آخر في المنطقة، بحسب ما جاء في تغريداته.

نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي – فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 19, 2020

وكان قرقاش قد قال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن بلاده تجدد موقفها الواضح والمتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية.

وأضاف أن هذه الأزمة مستمرة منذ عشر سنوات، ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت، حسب قوله.

ويأتي رد باشاغا، عقب تصريحات لمندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني قال إن الحكومة الليبية استطاعت أن تجمع العديد من الأدلة على تورط دول عدة -وعلى رأسها الإمارات- في دعم خليفة حفتر بكم هائل من الأسلحة.

وأكد السني في مقابلة مع الجزيرة أن البيانات والأدلة تم تقديمها لمجلس الأمن، وأنه سيتم تقديم دعاوى أمام المحاكم الدولية بهذا الخصوص، كما طالب السني مجلس الأمن بعقد جلسة لمتابعة ذلك.

وميدانيًا، أعلنت قوات الوفاق الليبية، فجر اليوم الأربعاء، شن غارات مكثفة على مواقع مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ترهونة جنوب شرقي طرابلس، وتدمير‫ منظومة الدفاع الجوي روسية الصنع بانتسير.

قاعدة الوطية تحت سيطرة حكومة الوفاق

كانت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، سيطرت أول أمس الإثنين، على قاعدة الوطية الجوية، غربي ليبيا، والتي كانت تتمركز فيها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وغنمت قوات الوفاق ذخيرة، وآليات عكسرية منها منظومات دفاع جوي روسية الصنع، كانت قد أرسلتها الإمارات لدعم حفتر، بحسب تصريحات رسمية للمتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية.

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