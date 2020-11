ليبيا: تدمير مدرعتين إماراتيتين في ترهونة وخسائر فادحة لقوات حفتر (فيديو)

قال المتحدث باسم الإعلام الحربي لقوات حكومة الوفاق الليبية، عبدالمالك مدني، إن سلاح الجو الليبي تمكن من تدمير "مدرعتي تايغر إماراتية" داخل مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

كما أفاد بتدمير عدد من السيارات والآليات العسكرية، التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمدينة الأصابعة جنوب طرابلس ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

The spokesman for the Libyan Army, Col. Mohamed Gannouno: The Air Force conducted 5 airstrikes inside #Tarhuna, targeting UAE armor vehicle & 130mm artillery. #Libya https://t.co/3RhoLqHKmC — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 20, 2020

وأضاف المدني أن قوات الوفاق طالبت أعيان المدينة بفتحها دون قتال، إلا أنهم فوجئوا بمقاومة مدعومة من قبل قوات حفتر ما أدى لتجدد الاشتباكات.

وتداول نشطاء ليبيون مقاطع فيديو تظهر سيطرة قوات الوفاق على مواقع في المدينة.

#الان الاصابعة تحت حكومة الوفاق بعد دخول القوات الحكومية إليها

تم تسليم الأصابعه من

قبل أعيان المنطقة pic.twitter.com/k9EoREjcY8 — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) May 20, 2020

وأعلنت قوات الوفاق، فجر اليوم الأربعاء، شن غارات مكثفة على مواقع وتمركزات مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ترهونة، وتدمير‫ منظومة الدفاع الجوي روسية الصنع بانتسير، وهي المنظومة التي أمدت بها دولة الإمارات، قوات حفتر.

من ناحيتها، نشرت "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، عبر فيسبوك مقطع فيديو، لما قالت إنها مقبرة جماعية في جنوب طرابلس.

Our forces found during yesterday advancement in south #Tripoli a mass grave with seven dead bodies in a location was occupied by Haftar’s terrorist militias. #Libya https://t.co/Bm3fvX9KrA — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 20, 2020

وقالت "عملية بركان الغضب" إنه تم العثور على المقبرة، يوم أمس، في مواقع تحتلها قوات حفتر جنوب طرابلس، محتوية على سبع جثث.

وقالت أيضًا، إن سلاح الجو نفذ غارات جوية ناجحة ودقيقة على تمركزات مليشيات حفتر بمحيط منطقة الوشكة أسفرت عن تدمير عدد من الآليات المسلحة من بينها آلية 23 و 106 و سيارة ذخيرة وعدد 2 سيارات ناقلات جنود.

يأتي ذلك بعد أن صرح القائد الميداني بقوات الوفاق، عبد الله بادش، بأنه تم ضبط أسلحة نوعية إماراتية وذخائر مصرية في قاعدة الوطية التي تم السيطرة عليها من قبل قوات حكومة الوفاق منذ أيام.

وفي رد على سؤال للجزيرة مباشر بشأن الحصول على أسلحة تثبت تورط الإمارات فيما يحدث في ليبيا، قال بادش إنه تم العثور على أسلحة من الإمارات ومن مصر، وأوضح أنهم وجدوا أسلحة نوعية من الإمارات وذخائر من مصر.

The spokesman for the Libyan Army, Col. Mohamed Gannouno: 4 Russian-made Pantsir missile systems have been destroyed this morning. 3 of which were in #Tarhuna & 1 in #Wishkah. #Libya https://t.co/ZsCG6eGovA — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 20, 2020

سياسيًا، رد وزير الداخلية الليبي فتحي علي باشاغا، على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، التي حاول خلالها التظاهر بحرص بلاده على العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال باشاغا إن الأزمة في ليبيا، ما كانت لتكون أصلا لولا "التدخلات الخبيثة للإمارات في الشؤون الداخلية للبلاد، وإرسالها الأسلحة وقيامها بشراء الذمم بالمال الفاسد، والتحريض على العنف بالإعلام المضلل ودعم الانقلابيين".

وكان قرقاش قد قال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن بلاده تجدد موقفها الواضح والمتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية.

اقرأ أيضًا:

وزير داخلية ليبيا لقرقاش: الأزمة ما كانت لتقع لولا تدخلاتكم الخبيثة

قائد ميداني ليبي: ضبطنا أسلحة مصرية وإماراتية في قاعد الوطية (فيديو)