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سياسة

ليبيا: تدمير مدرعتين إماراتيتين في ترهونة وخسائر فادحة لقوات حفتر (فيديو)

عملية عاصفة السلام تقوّض آمال حفتر في دخول العاصمة الليبية طرابلس
عملية عاصفة السلام تقوّض آمال حفتر في دخول العاصمة الليبية طرابلس
20/5/2020

قال المتحدث باسم الإعلام الحربي لقوات حكومة الوفاق الليبية، عبدالمالك مدني، إن سلاح الجو الليبي تمكن من تدمير "مدرعتي تايغر إماراتية" داخل مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

كما أفاد بتدمير عدد من السيارات والآليات العسكرية، التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمدينة الأصابعة جنوب طرابلس ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأضاف المدني أن قوات الوفاق طالبت أعيان المدينة بفتحها دون قتال، إلا أنهم فوجئوا بمقاومة مدعومة من قبل قوات حفتر ما أدى لتجدد الاشتباكات.

وتداول نشطاء ليبيون مقاطع فيديو تظهر سيطرة قوات الوفاق على مواقع في المدينة.

وأعلنت قوات الوفاق، فجر اليوم الأربعاء، شن غارات مكثفة على مواقع وتمركزات مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ترهونة، وتدمير‫ منظومة الدفاع الجوي روسية الصنع بانتسير، وهي المنظومة التي أمدت بها دولة الإمارات، قوات حفتر.

من ناحيتها، نشرت "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، عبر فيسبوك مقطع فيديو، لما قالت إنها مقبرة جماعية في جنوب طرابلس.

وقالت "عملية بركان الغضب" إنه تم العثور على المقبرة، يوم أمس، في مواقع تحتلها قوات حفتر جنوب طرابلس، محتوية على سبع جثث.

وقالت أيضًا، إن سلاح الجو نفذ غارات جوية ناجحة ودقيقة على تمركزات مليشيات حفتر بمحيط منطقة الوشكة أسفرت عن تدمير عدد من الآليات المسلحة من بينها آلية 23 و 106 و سيارة ذخيرة وعدد 2 سيارات ناقلات جنود.

يأتي ذلك بعد أن صرح القائد الميداني بقوات الوفاق، عبد الله بادش، بأنه تم ضبط أسلحة نوعية إماراتية وذخائر مصرية في قاعدة الوطية التي تم السيطرة عليها من قبل قوات حكومة الوفاق منذ أيام.

وفي رد على سؤال للجزيرة مباشر بشأن الحصول على أسلحة تثبت تورط الإمارات فيما يحدث في ليبيا، قال بادش إنه تم العثور على أسلحة من الإمارات ومن مصر، وأوضح أنهم وجدوا أسلحة نوعية من الإمارات وذخائر من مصر.

سياسيًا، رد وزير الداخلية الليبي فتحي علي باشاغا، على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، التي حاول خلالها التظاهر بحرص بلاده على العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال باشاغا إن الأزمة في ليبيا، ما كانت لتكون أصلا لولا "التدخلات الخبيثة للإمارات في الشؤون الداخلية للبلاد، وإرسالها الأسلحة وقيامها بشراء الذمم بالمال الفاسد، والتحريض على العنف بالإعلام المضلل ودعم الانقلابيين".

وكان قرقاش قد قال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن بلاده تجدد موقفها الواضح والمتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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