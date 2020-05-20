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سياسة

لأول مرة.. حكم بالإعدام عبر تطبيق "زوم"

مسعفون يستعدون لإجراء مسحة أنف على عامل مهاجر وسط تفشي فيروس كورونا في سنغافورة
مسعفون يستعدون لإجراء مسحة أنف على عامل مهاجر وسط تفشي فيروس كورونا في سنغافورة
20/5/2020

حكمت محكمة في سنغافورة على رجل بالإعدام عن طريق تطبيق "زوم" لمؤتمرات الفيديو، في سابقة من نوعها في هذه الدولة ، لاقى الحكم انتقادات واسعة من جهات حقوقية.

فقد حكم على تاجر المخدرات الماليزي بونيثان غيناسان، الجمعة، بالإعدام شنقا خلال جلسة أقيمت عن بعد تفاديا لمخاطر انتقال عدوى كورونا، على ما أعلنت السلطات القضائية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأدين الرجل البالغ من العمر 37 عاما ببيع ما لا يقل عن 28.5 غراما من الهيرويين، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق تشريعات سنغافورة المتشددة في مجال مكافحة المخدرات.

ولفتت المحكمة العليا إلى أنها المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة حكما بالإعدام خلال جلسة عن بعد.

وسجل تطبيق "زوم" في الأشهر القليلة الماضية ازديادا كبيرا في معدلات الاستخدام حول العالم خلال فترة الحجر المنزلي، فيما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن هذه التكنولوجيا ليست ملائمة للنطق بمثل هذا الحكم.

وقال المدير المساعد للمنظمة في آسيا فيل روبرتسون إن "عقوبة الإعدام بجوهرها وحشية ولا إنسانية، والأمر أسوأ مع استخدام سنغافورة تكنولوجيا مثل زوم للحكم على رجل بالموت".

وأضاف "لا يمكن أن نصدق أن النيابة العامة والمحكمة لا تباليان لهذه الدرجة ولا تفهمان أن رجلا مهددا بعقوبة الإعدام له الحق في المثول أمام المحكمة لمواجهة الادعاء"، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

ولفتت المحكمة العليا إلى أن الجلسة أقيمت عن بعد "حفاظا على سلامة جميع المنخرطين في القضية". 

سجلت سنغافورة أكثر من 29 ألف إصابة بالفيروس (رويترز)

وعلى غرار أكثرية بلدان العالم، طلبت سنغافورة من سكانها ملازمة المنزل كما علقت العمل في الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية.

ونجح هذا البلد في مرحلة أولى في احتواء تفشي الفيروس، غير أنه يواجه حاليا موجة ثانية تطال خصوصا العمال الأجانب المقيمين في مهاجع واسعة استحالت بؤرا لتفشي العدوى.

وقد سجلت سنغافورة أكثر من 29 ألف إصابة بالفيروس لكنها نجحت في الحد من الوفيات التي بلغت 22 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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