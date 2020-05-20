كورونا: فحوصات تكشف إصابة ثلث سكان مناطق نيويورك الفقيرة

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 يواصل انتشاره في المجتمعات الأكثر فقرا في مدينة نيويورك.

وأضاف أن الفحص أكد وجود أكثر من واحد من بين كل ثلاثة -من سكان المجتمعات الأكثر فقرا في نيويورك- توجد بدمه أجسام مضادة، في بعض المناطق.

جاء ذلك، الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده كومو منذ إعلان الولاية بؤرة لفيروس كورونا برصيد زاد عن 350 ألف إصابة و22 ألف وفاة.

وأظهرت النتائج أن 27 بالمئة من بين 8 آلاف شخص جرى فحصهم في مناطق فقيرة ومناطق الأقليات لديهم أجسام مضادة، ما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس، وهو أعلى بكثير من نسبة 20 بالمئة في المدينة بوجه عام.

وقال كومو في مؤتمره الصحفي إن أكثر من 40 بالمئة لديهم أجسام مضادة في منطقتين أغلب سكانهما من أصل أفريقي، ومن أصل إسباني، وهما براونزفيل في بروكلين وموريسانيا في برونكس.

وقال كومو إن النتيجة أثبتت أن الفيروس أصاب أعدادًا من السكان في المناطق ذات الدخل المنخفض، تفوق أعداد نظرائهم في المناطق الأخرى بكثير.

وفي مؤتمر أمس، قال كومو إن أي لقاح للوقاية من الفيروس التاجي يجب "توزيعه بشكل عادل دون اعتبار للثروة".

وفي السياق، قالت منظمة "العمل ضد الجوع" غير الحكومية، الأربعاء، إن وباء فيروس كورونا المستجد سوف يدفع 29 مليون شخص آخرين إلى الوقوع في براثن الفقر.

وقالت عضو المنظمة، بينيديتا ليريتا، إن واحدا من كل ثلاثة من الأمريكيين اللاتينيين كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل أن يضرب الوباء المنطقة.

وأضافت ليريتا أن الانكماش المتوقع للاقتصاد الإقليمي وارتفاع معدل البطالة "سيحولان ذلك إلى أكبر أزمة في القرن الحالي، ومنعت عمليات الإغلاق العديد من الأمريكيين اللاتينيين من كسب لقمة العيش، في حين أن أنظمة الضمان الاجتماعي غالبًا ما تكون ضعيفة، وتوقف الأقارب الذين يعيشون في الخارج عن إرسال الأموال إلى أسرهم".

وقالت منظمة العمل ضد الجوع إن ذلك يضع عبئا على الاقتصادات المحلية والنظم الصحية في دول مثل فنزويلا وغواتيمالا.

وفي الولايات المتحدة، أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من مليون ونصف المليون إنسان، إذ أصيب مليون و582 ألفًا و466 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 94 ألفًا و327 مصابًا، بينما تعافى 365 ألفًا و749 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصيب 5 ملايين و57 ألفًا، وأودى الفيروس بحياة 327 ألفًا و751 مصابًا، وبينما تعافى أكثر من مليوني حالة، بواقع مليونين و4 آلاف و984 حالة تعافٍ، حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا:

أمريكا تسجل ربع وفيات كورونا حول العالم

وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 50 ألفاً.. وترمب: نتوقع التوصل لعلاج قريبًا

كورونا.. أمريكا تجيز استخدام عقار وترمب يأمل ألا تتجاوز الوفيات 100 ألف

بعد النمور والأسود.. كورونا يصيب القطط في أمريكا

أمريكا تتهم الصين بإخفاء معلومات حول مصدر فيروس كورونا

تراشق أمريكي صيني حول كورونا.. وبيجين تتهم بومبيو بالكذب