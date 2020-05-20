عيد الفطر فلكيا.. تعرف على مواعيد هلال شوال في بلدك

مع قرب انتهاء شهر رمضان تترقب الأعين ظهور هلال الشهر الجديد لمعرفة متى ينتهي الصيام ويبدأ عيد الفطر بغرة شهر شوال، إلا أن هناك بلدان تجمع بين الرؤية بالعين والحسابات الفلكية.

وفي ليلة التاسع والعشرين من الشهر الهجري يكون الوقت المعين لرؤية هلال أي شهر قمري، وتكون رؤية الهلال دليلا على غرة الشهر الجديد في اليوم الذي يلي يوم الرؤية الشرعية.

ويحكم بدخول أول ليلة من الشهر الجديد إما برؤية الهلال في مساء يوم 29 وبذلك يكون الشهر الذي قبله ناقصا(29 يوما، بلياليها)، أو عدم رؤية الهلال في تلك الليلة وبذلك يكون الشهر تاما 30 يوما.

وفيما يلي جولة لاستطلاع موعد عيد الفطر في عدد من البلدان الإسلامية:-

مصر

قالت مصر إنه يتعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية بالحسابات الفلكية، وتستطلع دار الإفتاء المصرية يوم الجمعة المقبل هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1441.

تعلن بداية الشهر وأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يعتمد أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه فى مصر وأغلب الدول الإسلامية على رؤية الهلال يوم الرؤية الشرعية، مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولا تضمن رؤيته.

وتشير تلك الحسابات هذا العام إلى تعذر رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 من شهر رمضان، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية والذي يوافق هذا العام يوم الجمعة المقبل 29 رمضان الجاري.

وقال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر ستوافق هذا العام يوم الأحد المقبل حسابيا، حيث سيكمل شهر رمضان عدته 30 يوما.

قطر

أعلنت دار التقويم القطري أنه طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون، فإن رؤية الهلال مستحيلة مساء يوم الجمعة القادم 29 من رمضان 1441هـ، الموافق (22) من شهر مايو/أيار 2020م (يوم التحري)، ما يعني أنه فلكيًا سيكون السبت (23) من شهر مايو هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد (24) من شهر مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

الإمارات

تستطلع الإمارات هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة المقبل عن طريق لجنة من وزارة العدل، بينما تشير الحسابات الفلكية إلى استحالة رؤية الهلال في تلك الليلة ليكون عيد الفطر فلكيا في الإمارات الأحد.

مركز الفلك الدولي

نشر "مركز الفلك الدولي" وهو مؤسسة مقرها أبوظبي تقريرا عن العيد فلكيا في عدد من الدول الإسلامية وجاء كالتالي:-

حيث أن شهر رمضان بدأ يوم الجمعة 24 إبريل/نيسان 2020 في معظم الدول الإسلامية، عليه يكون يوم الجمعة 22 مايو/أيار هو يوم 29 رمضان 1441 في معظم الدول الإسلامية.

وفي حين أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم السبت 25 إبريل/نيسان وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم السبت 23 مايو، ومنها بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الأحد أو الإثنين.

فأما بالنسبة للدول التي سيكون يوم الجمعة 22 مايو/أيار هو يوم 29 رمضان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو/أيار.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 23 مايو/أيار، فإن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوربا وكندا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو/أيار أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الإثنين 25 مايو/أيار في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة.

بالنسبة لوضع الهلال يوم السبت 23 مايو/أيار في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

جاكرتا: يغيب القمر بعد 33 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و18 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

أبو ظبي: يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و27 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و04 دقائق، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 45 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و42 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

القاهرة: يغيب القمر بعد 46 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و47 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

الرباط: يغيب القمر بعد 52 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و05 دقائق، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

الخرطوم: يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و15 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.