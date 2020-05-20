على خطى "البروفيسور".. ضبط عصابة لصوص استخدمت قناع محمد صلاح

ألقي القبض على 4 أشخاص استخدموا أقنعة وجه على شكل وجه اللاعب المصري بصفوف نادي ليفربول محمد صلاح من أجل التخفي أثناء عملية سرقة لإحدى المحلات في مصر بحسب وسائل إعلام محلية وأجنبية.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن العصابة التي كانت مسلحة، قد ألقي القبض عليها في حي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبحوزة أفرادها الأقنعة.

والمصري محمد صلاح، هو نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ويحظى بشعبية عربية ودولية.

أبو صلاح سبونسر العصابة https://t.co/G0VK6RTujY — كابتن ماجد (@MagedGazr) May 19, 2020

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتكوينهم تشكيلا عصابيا مسلحًا تخصص فى سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الأقفال.

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل بشكل واسع مع الخبر، وسخروا من الطريقة التي لجأ إليها اللصوص، وأشار البعض في تغريدات ساخرة إلى أنها مقتبسة من مسلسل السرقة الإسباني الشهير (لاكاسا دي بابيل) المعروف باسم "البروفيسور"، والذي يستخدم فيه أفراد العصابة أقنعة لإخفاء وجوههم.

محمد صلاح ملهم حتى للحرامية https://t.co/HtYv37a0ex — Umàr (@Bin_OMAR0) May 19, 2020

https://twitter.com/Omaramirr1/status/1262753385029054464?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/m7mdshokry21/status/1262771266601263104?ref_src=twsrc%5Etfw