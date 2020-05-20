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سياسة|السعودية

صالح الشيحي.. احتفاء بالإفراج عن كاتب سعودي اعتقل مطلع 2018

الكاتب و الصحفي صالح الشيحي
الكاتب و الصحفي صالح الشيحي
20/5/2020

أعلنت عائلة الصحفي السعودي صالح الشيحى إطلاق سراحه من سجون المملكة، بعد اعتقاله في مطلع عام 2018 بسبب انتقادات علنية وجهها للديوان الملكي.

ونشرت ابنته، وطن صالح الشيحي، تغريدة حمدت الله عز وجل فيها على إطلاق سراح والدها، وهنأها المتابعون على خروجه من محبسه.

والشيحي كاتب في صحيفة الوطن السعودية، كان قد وجه انتقادات للديوان الملكي بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون وجه حق.

واعتقل الشيحي عقب ظهوره ببرنامج "يا هلا"، عبر "روتانا خليجية"، متحدثا عن الفساد داخل الديوان الملكي.

واتهم الشيحي الديوان الملكي علانية بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون وجه حق، إلا أن قناة "روتانا" حذفت هذا الجزء من الحلقة.

وقال الشيحي إنه برغم توقف منح الأراضي للمواطنين، إلا أنه من خلال معرفة المواطن برئيس الديوان الملكي، أو أي مسؤول بالديوان، أو حتى "سائق" بالديوان، يتم منحه قطعة أرض.

وبحسب الشيحي، فإن الدول التي تعج بالفساد يبقى الفساد فيها بعيدا عن البحر، باستثناء السعودية، في إشارة منه إلى "أن أمراء يقومون بالاعتداء على البحر من خلال جزر صناعية يبنونها لصالحهم أو أراض شاطئية يستولون عليها". 

واعتقل الشيحي في بداية عام 2018، وحكم عليه في 18 فبراير 2018 بالسجن لخمسة أعوام، بالإضافة إلى المنع من السفر لمدة مماثلة، بتهمة القدح في الديوان الملكي، حسبما ذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان.

https://twitter.com/hukusfof/status/1262758660574457856?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت المنظمة خبر الإفراج عن الصحفي صالح الشيحي في تغريدة قائلة إن عائلته لم تذكر تفاصيل حول ما إذا كان هذا الإفراج مؤقتًا أم دائمًا، وإذا كان يشمل إسقاط التهم أم لا.

واحتفت عائلة الشيحي ومغردون وحقوقيون بإطلاق سراح الكاتب المعروف، وطالبوا بالإفراج عن بقية المعتقلين ممن سجنوا بسبب آرائهم.

وأعاد مغردون تداول مقطع فيديو للشيحي ووصفوه بـ"المواطن الشجاع الغيور على وطنه وشعبه".

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1262747915212079104?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال عبد الله المشهور إنه يتمنى خروج بقية المعتقلين الذين غيبوا في السجون لمجرد تغريدة أو ابداء رأي ضد ظلم أو فساد أو قتل المسلمين في حروب عبثية باليمن وغيرها، مذكرا بمقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية بإسطنبول.

وذكّر مغردون آخرون بتغريدات للصحفي الراحل جمال خاشقجي عن الشيحي، كان قد أثنى فيها على شجاعته في إبداء آراءه دون خوف.

وكان الراحل خاشقجي قد علق على خبر اعتقال الشيحي قائلا "سمعت قبل قليل باعتقال الزميل والصديق صالح الشيحي، كان جوهرة الصفحة الأخيرة بالوطن، زاملته، فوجدته أغيرنا على وطنه، كنت أمازحه وأسميه كاتب البروليتاريا".

وتساءل خاشقجي "من سيبقى خارج المعتقل من الكتاب اللي عليهم القيمة؟ هؤلاء هم الأصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله".

https://twitter.com/mtqln/status/1262753237788065799?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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