صالح الشيحي.. احتفاء بالإفراج عن كاتب سعودي اعتقل مطلع 2018

أعلنت عائلة الصحفي السعودي صالح الشيحى إطلاق سراحه من سجون المملكة، بعد اعتقاله في مطلع عام 2018 بسبب انتقادات علنية وجهها للديوان الملكي.

ونشرت ابنته، وطن صالح الشيحي، تغريدة حمدت الله عز وجل فيها على إطلاق سراح والدها، وهنأها المتابعون على خروجه من محبسه.

اللهم لك الحمد حتى ترضى ..

ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

ملءُ السماوات والأرض وما بينهما .. #صالح_الشيحي — وطن صالح الشيحي (@WatanAlshehi) May 19, 2020

والشيحي كاتب في صحيفة الوطن السعودية، كان قد وجه انتقادات للديوان الملكي بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون وجه حق.

واعتقل الشيحي عقب ظهوره ببرنامج "يا هلا"، عبر "روتانا خليجية"، متحدثا عن الفساد داخل الديوان الملكي.

واتهم الشيحي الديوان الملكي علانية بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون وجه حق، إلا أن قناة "روتانا" حذفت هذا الجزء من الحلقة.

نبارك لعائلة الصحفي #صالح_الشيحي ونخص بالذكر ابنته وطن بخروجه بالسلامة، ونهنئ أنفسنا بهذا الخبر المفرح، والعقبى لبقية معتقلي الرأي. pic.twitter.com/00zSvGPdZ5 — معتقلي الرأي (@m3takl) May 19, 2020

وقال الشيحي إنه برغم توقف منح الأراضي للمواطنين، إلا أنه من خلال معرفة المواطن برئيس الديوان الملكي، أو أي مسؤول بالديوان، أو حتى "سائق" بالديوان، يتم منحه قطعة أرض.

وبحسب الشيحي، فإن الدول التي تعج بالفساد يبقى الفساد فيها بعيدا عن البحر، باستثناء السعودية، في إشارة منه إلى "أن أمراء يقومون بالاعتداء على البحر من خلال جزر صناعية يبنونها لصالحهم أو أراض شاطئية يستولون عليها".

واعتقل الشيحي في بداية عام 2018، وحكم عليه في 18 فبراير 2018 بالسجن لخمسة أعوام، بالإضافة إلى المنع من السفر لمدة مماثلة، بتهمة القدح في الديوان الملكي، حسبما ذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان.

https://twitter.com/hukusfof/status/1262758660574457856?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت المنظمة خبر الإفراج عن الصحفي صالح الشيحي في تغريدة قائلة إن عائلته لم تذكر تفاصيل حول ما إذا كان هذا الإفراج مؤقتًا أم دائمًا، وإذا كان يشمل إسقاط التهم أم لا.

واحتفت عائلة الشيحي ومغردون وحقوقيون بإطلاق سراح الكاتب المعروف، وطالبوا بالإفراج عن بقية المعتقلين ممن سجنوا بسبب آرائهم.

وأعاد مغردون تداول مقطع فيديو للشيحي ووصفوه بـ"المواطن الشجاع الغيور على وطنه وشعبه".

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1262747915212079104?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال عبد الله المشهور إنه يتمنى خروج بقية المعتقلين الذين غيبوا في السجون لمجرد تغريدة أو ابداء رأي ضد ظلم أو فساد أو قتل المسلمين في حروب عبثية باليمن وغيرها، مذكرا بمقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية بإسطنبول.

وذكّر مغردون آخرون بتغريدات للصحفي الراحل جمال خاشقجي عن الشيحي، كان قد أثنى فيها على شجاعته في إبداء آراءه دون خوف.

الحمدلله على خروج وسلامة المواطن والإعلامي الشريف #صالح_الشيحي اتمنى باقي المعتقلين والمهمشين في السجون يخرجوا لأهلهم وأولادهم بسبب تغريدة او رأي ضد الفساد والظلم والفقر والبطالة والحروب العبثية وقتل المسلمين وأطفالهم في اليمن وغيرها .. pic.twitter.com/fZcPdIufLp — ‏ ‏﮼عبدالله ﮼المشهور (@tarikharab1) May 19, 2020

وكان الراحل خاشقجي قد علق على خبر اعتقال الشيحي قائلا "سمعت قبل قليل باعتقال الزميل والصديق صالح الشيحي، كان جوهرة الصفحة الأخيرة بالوطن، زاملته، فوجدته أغيرنا على وطنه، كنت أمازحه وأسميه كاتب البروليتاريا".

وتساءل خاشقجي "من سيبقى خارج المعتقل من الكتاب اللي عليهم القيمة؟ هؤلاء هم الأصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله".

https://twitter.com/mtqln/status/1262753237788065799?ref_src=twsrc%5Etfw

نبارك لعائلة صوت المواطن الصحفي الحر #صالح_الشيحي بخروجه من السجن، والعقبى لبقية معتقلي الرأي: رعاك الله ياصوت المواطن

حروفك ماتفارقني دقيقة ولو صار الوفي بالسجن ساكن

مـبادي صـالح الشيحي طليقة pic.twitter.com/adDyLJUsYE — مطنوخ (@Ma6noo5sa) May 19, 2020

عائلة الصحفي #صالح_الشيحي تعلن عبر تويتر خبر الإفراج عنه دون ذكر تفاصيل حول كون الإفراج مؤقتًا أو دائمًا وإذا كان يشمل اسقاط التهم أم لا.

الشيحي كان قد اعتقل في بداية 2018، وحكم عليه في 18 فبراير 2018 بالسجن خمسة أعوام، والمنع من السفر مدة مماثلة بتهمة القدح في الديوان الملكي. pic.twitter.com/A0hdXw2tqZ — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) May 19, 2020

🌹🌹 مبروك يالشيحة خروج … المناره

صوت المواطن ما خذته المصالح صوت الوفا اللي واضحٍ في مساره

مبروك يا حـنـا ومبروك … صالح .

الحمدالله من قبل ومن بْـ؏َـدَ

ثم لولاة امرنا وكل من دعا وساهم في خروج #صالح_الشيحي pic.twitter.com/Z2nObBWtVq — عبدالله الكويّد (@swaah_77) May 19, 2020

أنورت رفحاء بقدوم غاليها …

الحمد على سلامة أخي الغالي صالح الشيحي أبو حسام وخروجه هذا اليوم

عودا حميدا يا حبيبنا وعمرا مديدا

#صالح_الشيحي pic.twitter.com/Ceo4IpPyIT — وطبان فاضل التمياط (@watbanaltemyat) May 19, 2020

سمعت قبل قلبل باعتقال الزميل والصديق #صالح_الشيحي كان جوهرة الصفحة الاخيرة بالوطن زاملته فوجدته اغيرنا ع وطنه، كنت امازحه وأسميه كاتب البروليتاريا .

من سيبقى خارج المعتقل من الكتاب اللي عليهم القيمة ؟ هؤلاء هم الاصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله . pic.twitter.com/Ssys0wq6ma — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018

قال عليه الصلاة والسلام " اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب" ولَم يكن #صالح_الشيحي منهم وما كان يستطيع رغم انه أرشق الكتاب عبارة ، مثله يستحق ان تستمع له لا ان تعتقله، ان ذهب صالح فمن يبقى لك وللوطن ؟ — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018