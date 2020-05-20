شاهد: هروب أحد مرضى فيروس كورونا من المستشفى في القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الأربعاء، مقطع فيديو لأحد مصابي فيروس كورونا المستجد، وهو يلوذ بالفرار عبر نافذة مستشفى منشية البكري العام في العاصمة القاهرة.

وكانت إدارة المستشفى قد رفضت السماح للمريض بمغادرتها، لعدم إتمامه فترة الحجر الصحي.

وظهر المصاب في الفيديو، وهو يؤكد تعافيه التام رافضا البقاء في المستشفى ورغبته العودة للمنزل، ومحاولات أحد أفراد أطقم التمريض إثنائه عن الهرب لكنها بائت بالفشل.

كما حاول الأهالي إقناع المريض بالعودة إلى مبنى المستشفى لكنه رفض، وتوقف عند أحد الحواجز الأمنية.

ولاقى المقطع رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات بين غاضبة وساخرة، في حين طالب البعض بتوفير قوة لتأمين المستشفيات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 745 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 21 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وذكر الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 680 حالة وفاة.