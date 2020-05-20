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سياسة|تونس

تونس: بعد مناشدة أمه للرئيس.. الإفراج عن مواطن سب قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
20/5/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس خبر الإفراج عن المواطن لسعد بن صويع الذي اتهم بسب رئيس البلاد قيس سعيّد.

وقال المحامي سمير بن عمر في تدوينة على فيسبوك إنه "أُفرِج عن لسعد بن صويع وزميله علاء بعد الحكم عليهما بالسجن مدة ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ من طرف الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمدنين".

وأوقفت الشرطة المدعو لسعد بن صويع في معبر "راس جدير" بتهمة سب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أيام قضاها على الحدود التونسية الليبية مطالبا بالعودة لتونس إبان انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان بعض المدونين قد نشروا، أمس، فيديو لوالدة لسعد وهي تناشد الرئيس قيس سعيد العفو عن ابنها ليقضي العيد في بيته.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، في تونس، أصاب ألفًا و44 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 47 مصابًا، في حين تعافى 826 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، تخطت الإصابات حاجز الخمسة ملايين إصابة، إذ أصيب 5 ملايين و42 ألفًا و959 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 327 ألفًا و398 مصابًا، بينما تعافى مليون و997 ألفًا و427 حالة، وتقترب كثيرًا من المليوني متعافٍ، حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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